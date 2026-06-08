Клепикова победила на дистанции 100 м баттерфляем на ЧР по плаванию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дарья Клепикова стала победительницей на дистанции 100 м баттерфляем на чемпионате России по плаванию в Казани с результатом 57,20 секунды.
- Клепикова отобралась на чемпионат Европы по водным видам спорта, который пройдет с 31 июля по 16 августа в Париже.
КАЗАНЬ, 8 июн - РИА Новости. Чемпионка мира 2025 года Дарья Клепикова стала победительницей на дистанции 100 м баттерфляем на чемпионате России по плаванию, который проходит в Казани.
Результат Клепиковой составил 57,20 секунды. Второй стала Александра Кузнецова (58,02), третьей - Полина Малахова (58,15).
Клепикова подтвердила норматив и отобралась на чемпионат Европы по водным видам спорта, который пройдет с 31 июля по 16 августа в Париже.
У мужчин на дистанции 1500 м вольным стилем победу одержал Кирилл Мартынычев с результатом 15 минут 0,16 секунды. Вторым стал Андрей Филипец (15.07,84), третьим - Александр Егоров (15.08,22). Мартынычев не смог выполнить норматив для участия в чемпионате Европы.
Чемпионат России завершится 11 июня.