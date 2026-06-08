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Корнев заявил, что не впечатлен своим рекордом России - РИА Новости Спорт, 08.06.2026
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18:24 08.06.2026
Корнев заявил, что не впечатлен своим рекордом России

Пловец Корнев о рекорде России: меня это не впечатляет, рекорд мира интереснее

© РИА Новости / Максим БогодвидЕгор Корнев
Егор Корнев - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Егор Корнев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пловец Егор Корнев установил новый рекорд России на дистанции 50 метров вольным стилем с результатом 21,12 секунды.
  • Спортсмен заявил, что не впечатлен своим рекордом России, так как ему интереснее рекорд мира.
  • Он добавил, что в принципе очень доволен результатом.
КАЗАНЬ, 8 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Российский пловец Егор Корнев заявил журналистам, что не впечатлен своим рекордом России на дистанции 50 метров вольным стилем, потому что ему интереснее рекорд мира.
В понедельник на чемпионате России в Казани в полуфинальном заплыве на дистанции 50 метров вольным стилем Корнев показал время 21,12 секунды. Он превзошел достижение Владимира Морозова (21,27), установленное в 2019 году.
"Да, меня это не впечатляет. Рекорд России, мне кажется, не так интересен, как рекорд мира. Но в принципе результатом я очень доволен. Если получится еще завтра скинуть - будет очень круто. Но как получится, ничего не обещаю, но постараюсь выложиться по полной", - отметил Корнев.
"Я просто балдею от дистанции, от скорости, не думаю ни о чем. Просто получаю удовольствие. Я пришел, похихикал там, где-то чуть-чуть настроился, проплыл. Ушел, покушал. Вечером лег, вот аниме смотрю, балдею. То есть я не отношусь к старту как к чему-то серьезному. И просто получаю удовольствие здесь и сейчас. Не думаю ни о завтра, ни о том, что было вчера. В Париже также будет", - сказал Корнев.
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