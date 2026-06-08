Пловец Бородин рассказал о тяжелых условиях на чемпионате России в Казани

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Илья Бородин стал первым на дистанции 200 метров комплексом на чемпионате России.
- Пловец рассказал, что температура воды и воздуха в бассейне в Казани слишком высокая и находиться в таких условиях практически невозможно.
- Он отметил, что спортсмен должен уметь выступать в любых условиях.
КАЗАНЬ, 8 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Чемпион Европы Илья Бородин заявил журналистам, на чемпионате России в Казани в бассейне слишком высокая температура воды и воздуха, и отметил, что спортсмен должен плыть в любых условиях.
Чемпионат России по плаванию проходит в Казани. Бородин отобрался на чемпионат Европы, став первым на дистанции 200 метров комплексом(1:57,24), второе место занял Алексей Сударев (1:59,01), третьим стал Максим Ступин (1:59,79).
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"Всегда результат хочется лучше. Но это уже лучше, чем в прошлом году. По чемпионату Европы, надеюсь, еще поразгонюсь. Как-то странно, странное ощущение, если честно, от воды, от бассейна. В этот раз меня подводит качество проведения: температура воды в бассейне и температура воздуха. Очень жарко, очень душно. Находиться практически невозможно. Но надо уметь выступать в любых условиях. Так что, наверное, это правильно, что мы можем выступать в таких условиях, а потом поедем в хорошие", - сказал Бородин.
"Завтра 400 метров. Будем смотреть, что получится на более длинных дистанциях. Это более основная дистанция. Вот там уже и будет вопрос решаться - какая дуэль или не дуэль", - отметил Бородин.