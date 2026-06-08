Пловец Бородин рассказал о тяжелых условиях на чемпионате России в Казани

"Всегда результат хочется лучше. Но это уже лучше, чем в прошлом году. По чемпионату Европы, надеюсь, еще поразгонюсь. Как-то странно, странное ощущение, если честно, от воды, от бассейна. В этот раз меня подводит качество проведения: температура воды в бассейне и температура воздуха. Очень жарко, очень душно. Находиться практически невозможно. Но надо уметь выступать в любых условиях. Так что, наверное, это правильно, что мы можем выступать в таких условиях, а потом поедем в хорошие", - сказал Бородин.