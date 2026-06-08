Леонов о нежелании World Aquatics проводить ЧМ в Казани: мы готовы ко всему

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"Все устали от Казани? Я думаю, что немножко неправильно был интерпретирован посыл. Чемпионат мира я бы вообще сегодня не комментировал, потому что ни в одном городе нашей страны нет основного объекта, на котором можно провести по плаванию, - нам нужна арена на 10 тысяч зрителей. Это серьезный инфраструктурный проект. Мы всегда готовы, мы знаем, как это делать. У нас слаженная команда, огромный опыт - наверное, самый большой опыт проведения всех турниров по водным видам спорта, начиная с чемпионата России и до чемпионата мира. Поэтому здесь мы всегда открыты. Мы готовы к любым вызовам", - сказал Леонов.