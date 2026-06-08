Леонов о нежелании World Aquatics проводить ЧМ в Казани: мы готовы ко всему

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр спорта Татарстана Владимир Леонов выразил недоумение по поводу нежелания World Aquatics проводить чемпионат мира в Казани.
- Казань обладает большим опытом организации соревнований по водным видам спорта, но для проведения чемпионата мира необходима арена на 10 тысяч зрителей.
- Чемпионат мира и Европы по водным видам спорта, которые должны были пройти в Казани в 2025 и 2024 годах соответственно, были перенесены.
КАЗАНЬ, 8 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил РИА Новости, что не понимает нежелания Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) проводить чемпионат мира в Казани, которая обладает большим опытом организации таких соревнований.
Ранее председатель Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин заявил, что у организации есть предложение о проведении чемпионата мира и Европы, но не в Казани, как было ранее.
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"Все устали от Казани? Я думаю, что немножко неправильно был интерпретирован посыл. Чемпионат мира я бы вообще сегодня не комментировал, потому что ни в одном городе нашей страны нет основного объекта, на котором можно провести по плаванию, - нам нужна арена на 10 тысяч зрителей. Это серьезный инфраструктурный проект. Мы всегда готовы, мы знаем, как это делать. У нас слаженная команда, огромный опыт - наверное, самый большой опыт проведения всех турниров по водным видам спорта, начиная с чемпионата России и до чемпионата мира. Поэтому здесь мы всегда открыты. Мы готовы к любым вызовам", - сказал Леонов.
Казань должна была принять чемпионат мира по водным видам спорта в 2025 году, но турнир был перенесен из-за ситуации на Украине. Также чемпионат Европы по водным видам спорта, который должен был пройти в Казани в 2024 году, был перенесен на 2028 год.
Казань ранее принимала чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года, этапы Кубка мира по плаванию, а также чемпионат Европы по плаванию на короткой воде 2021 года.