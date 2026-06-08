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Полное крушение плана Киева: хитрый блеф против Путина с треском провалился - РИА Новости, 08.06.2026
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08:00 08.06.2026

Полное крушение плана Киева: хитрый блеф против Путина с треском провалился

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
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Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
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Коллективный Запад давно усвоил, что психологические операции могут иметь не менее разрушающие последствия, чем прямые боевые действия. Внешне не имеющие связи кусочки сложной виртуальной мозаики сегодня складываются в причудливую картину масштабной информационно-боевой операции, которую всеми силами пытается провести против России Запад вкупе с сателлитами в Киеве.
Например, в пятницу канцлер ФРГ заявил о готовности Европы к переговорам с Россией по Украине и специально подчеркнул, что "с европейской стороны не будет нехватки в стремлении к переговорам".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
Уговоры закончились: Путин в диалоге с Западом поставил жирную точку
6 июня, 08:00
Может показаться, что это проблеск здравого смысла — но это не так.
Если отмотать пленку назад, то можно проследить, как развивался и подпитывался западный нарратив. В частности, начиная с 2022 года, Западом упорно отрабатывается тезис, что "Россия ни при каких условиях не сможет одолеть объединенную Европу, чья экономика в десять раз больше, чем российская". Одновременно, как касторку по часам, аудитории давали "совершенно объективные и честные" новости об ужасающем состоянии российской экономики, которая вот-вот схлопнется как муха, и о нарастающем недовольстве и усталости населения, чтобы создать впечатление зашкаливающих рисков продолжения военной операции России на Украине и преуменьшить наши успехи на фронте.
Параллельно с этим громко транслировалась информация о том, что Европа будет поддерживать Украину "столько, сколько нужно". В частности, вчера Макрон, Мерц и Стармер встретились в Лондоне с Зеленским, чтобы обсудить расширение военной поддержки Украины и усиление экономического давления на Россию. На фоне потоком идут новости о новых сикстильонах военной помощи и о том, что Европа, по сути, стала для Украины бесконечным и бездонным тылом — а значит, бороться в заведомо проигрышной ситуации бессмысленно и надо срочно соглашаться на любые условия мира.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
Путин отказался спасать Европу: пусть Зеленский вас уничтожит
7 июня, 08:00
Так совпало (а может и нет), что нижняя палата конгресса США так же очень вовремя одобрила законопроект о помощи Украине и санкциях в отношении России, в котором предусмотрены санкции против российских финансовых учреждений, нефтяных и горнодобывающих компаний, а также пошлины в 500 процентов на все товары и услуги, импортируемые из России в США. Одновременно с этим Трамп намекнул, что США самоустраняются, и теперь "пусть они сами разбираются". Ну такой небольшой кнутик.
И именно в этот момент, когда, согласно ожиданиям Запада, российское руководство должно в панике бегать по кабинетам, а население в растерянности чесать себе скальп, раздаются призывы европейцев к переговорам и публикуется открытое письмо Зеленского, где он предлагает остановить боевые действия на нынешней линии разграничения. Подготовочка — наживочка — подсечка.
Возникает вопрос: а почему вдруг такая движуха, господа? К обеду с шампанским вроде еще не звали.
Простое открывание ларчика содержится в очень интересном документе Еврокомиссии от 21 мая сего года под названием "Экономический прогноз "Весна-2026": замедление роста на фоне энергетического шока и роста инфляции".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
В глобальной гонке за суверенитет пришло время русского наступления
5 июня, 21:24
Так вот: только в преамбуле доклада слово "слабый" присутствует 13 (!) раз. Еврокомиссары нехотя признают, что могучую и несокрушимую евроэкономику поразила слабость, причем во всем — и в экономическом росте, и инфляции, и в ценах, и в рабочих местах, то есть старательное надувание щек оказалось, как и предполагалось, талантливым блефом.
На этом фоне совершенно логично смотрятся новости о том, что заявленные грандиозные пакеты помощи Украине по факту только шуршат: Германия в лучшем случае сможет наскрести половину от своих громких обязательств, Норвегия — 40 процентов, Швейцария — 20.
Та же Германия только за первый квартал этого года потеряла около 486 тысяч рабочих мест — и это только начало. По всей Европе усиливается кризис в сельском хозяйстве, энергетическом секторе, химической отрасли, автопроме и машиностроении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
В поисках субъекта: Европа ищет того, кому сможет доверять Путин
30 мая, 08:00
Ситуацию же на Украине и вовсе можно описать словом "конец": экономические и мобилизационные ресурсы стремительно истощаются, и, по мнению некоторых аналитиков, до начала коллапсирования всей этой забегаловки остается шесть-девять месяцев. Нехватка солдат образовалась такая, что министры Евросоюза заявили, что украинских мужчин, находящихся в ЕС, нужно срочно вернуть на Украину "для участия в войне". Какие беженцы, права человека и евродемократия — о чем вы, Путин на пороге!
И поэтому совершенно умилительно звучат следующие финальные строчки в упомянутом выше докладе Еврокомиссии: "Очевидным благом как для ЕС, так и для всего мира стало бы справедливое и устойчивое урегулирование агрессивной войны России против Украины". Иными словами — если заставим Россию остановиться на Украине, то мы спасены — и Киев тоже.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Удары возмездия по Киеву вразумили Европу: готовят переговоры с Россией
4 июня, 08:00
На эти благие пожелания четко ответил в своем выступлении на ПМЭФ президент России Владимир Путин:
  • переговоры с кровавым клоуном бессмысленны;
  • русская армия идет вперед;
  • Донбасс будет освобожден;
  • всех военных целей добьемся военными средствами;
  • никаких угроз для российской экономики нет "ни сейчас, ни в ближайшей перспективе".
На недавней пресс-конференции в Казахстане Путин прямо сказал: западные СМИ — это "средства массового одурачивания".
Но в случае с Россией коса нашла на камень, и одураченной остается только западная аудитория, которую скоро ждут захватывающие новости.
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
Ответ Киеву, идея для Трампа, шаг к миру: что Путин предложил на ПМЭФ
5 июня, 21:11
 
АналитикаКиевУкраинаВладимир ПутинЕврокомиссияЕвросоюзЕвропаРоссия
 
 
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