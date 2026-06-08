В Петербурге ликвидировали открытое горение в ангаре у Финляндского вокзала

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Открытое горение в ангаре около Финляндского вокзала в Калининском районе Санкт-Петербурга ликвидировали в 22:51.
- К ликвидации пожара привлечено 15 единиц техники и 64 человека от МЧС.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Открытое горение в ангаре около Финляндского вокзала в Калининском районе Санкт-Петербурга ликвидировано, сообщает городское ГУ МЧС.
"В 22.51 ликвидировано открытое горение", - говорится в сообщении.
К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 15 единиц техники и 64 человека.
По данным ведомства, пожар произошел в понедельник в ангаре в Калининском районе Петербурга. Происходило горение на площади 400 квадратных метров. В результате пожара пострадали двое мужчин, они госпитализированы в медицинские учреждения. ГСУСК РФ по Санкт-Петербурге сообщало, что возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ".
Как сообщала Октябрьская железная дорога, в районе Финляндского вокзала в Петербурге на территории стороннего предприятия, примыкающего к железной дороге, произошло разрушение кирпичного ограждения, была повреждена железнодорожная инфраструктура. На время восстановительных работ ожидаются задержки движения пригородных поездов Финляндского направления.