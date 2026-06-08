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В Петербурге ликвидировали открытое горение в ангаре у Финляндского вокзала - РИА Новости, 08.06.2026
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23:38 08.06.2026
В Петербурге ликвидировали открытое горение в ангаре у Финляндского вокзала

В Петербурге ликвидировали открытое горение в ангаре около Финляндского вокзала

© МЧС Санкт-Петербурга/TelegramЛиквидация пожара в ангаре в Санкт-Петербурге
Ликвидация пожара в ангаре в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© МЧС Санкт-Петербурга/Telegram
Ликвидация пожара в ангаре в Санкт-Петербурге
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Открытое горение в ангаре около Финляндского вокзала в Калининском районе Санкт-Петербурга ликвидировали в 22:51.
  • К ликвидации пожара привлечено 15 единиц техники и 64 человека от МЧС.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Открытое горение в ангаре около Финляндского вокзала в Калининском районе Санкт-Петербурга ликвидировано, сообщает городское ГУ МЧС.
"В 22.51 ликвидировано открытое горение", - говорится в сообщении.
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К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 15 единиц техники и 64 человека.
По данным ведомства, пожар произошел в понедельник в ангаре в Калининском районе Петербурга. Происходило горение на площади 400 квадратных метров. В результате пожара пострадали двое мужчин, они госпитализированы в медицинские учреждения. ГСУСК РФ по Санкт-Петербурге сообщало, что возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ".
Как сообщала Октябрьская железная дорога, в районе Финляндского вокзала в Петербурге на территории стороннего предприятия, примыкающего к железной дороге, произошло разрушение кирпичного ограждения, была повреждена железнодорожная инфраструктура. На время восстановительных работ ожидаются задержки движения пригородных поездов Финляндского направления.
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