В Петербурге возбудили уголовное дело после пожара на заводе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после пожара на территории завода в Санкт-Петербурге, где пострадали люди, сообщает городское ГСУСК РФ.

Ранее городское ГУМЧС сообщало, что пожар произошел в понедельник в ангаре в Калининском районе Петербурга. Пожар был локализован на площади 400 квадратных метров. В результате пожара пострадали двое мужчин, госпитализированы в медицинские учреждения.