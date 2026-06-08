В Петербурге возбудили уголовное дело после пожара на заводе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории одного из заводов в Калининском районе Санкт-Петербурга произошел пожар, есть пострадавшие.
- ГСУСК РФ по городу Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после пожара на территории завода в Санкт-Петербурге, где пострадали люди, сообщает городское ГСУСК РФ.
По данным следствия, в понедельник на территории одного из заводов в Калининском районе Петербурга произошел пожар.
"Следственным отделом по Калининскому району ГСУСК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ)… Предварительно имеются пострадавшие", - говорится в сообщении.
Следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее городское ГУМЧС сообщало, что пожар произошел в понедельник в ангаре в Калининском районе Петербурга. Пожар был локализован на площади 400 квадратных метров. В результате пожара пострадали двое мужчин, госпитализированы в медицинские учреждения.