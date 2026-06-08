В Петербурге пожарный поезд направили для тушения пожара у вокзала

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Для ликвидации пожара у Финляндского вокзала в Петербурге направили пожарный поезд Октябрьской железной дороги.
- В составе поезда 120 тонн воды и 2,5 тонны пенообразователя, угрозы объектам инфраструктуры ОАО "РЖД" нет.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Пожарный поезд направлен для ликвидации пожара вблизи Финляндского вокзала в Петербурге, где горит ангар, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД).
"Пожарный поезд ОЖД направлен для оказания помощи в ликвидации пожара вблизи Финляндского вокзала", - сообщает пресс-служба.
Уточняется, что в составе поезда 120 тонн воды и 2,5 тонны пенообразователя.
"Угрозы объектам инфраструктуры ОАО "РЖД" нет", - подчеркнули в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в понедельник в ангаре в Калининском районе Петербурга. По данным ГУ МЧС по городу, в настоящее время он локализован на площади 400 квадратных метров.