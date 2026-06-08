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В Петербурге пожарный поезд направили для тушения пожара у вокзала - РИА Новости, 08.06.2026
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21:05 08.06.2026
В Петербурге пожарный поезд направили для тушения пожара у вокзала

В Петербурге пожарный поезд направили для тушения пожара у Финляндского вокзала

© МЧС Санкт-Петербурга/TelegramЛиквидация пожара в ангаре в Санкт-Петербурге
Ликвидация пожара в ангаре в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© МЧС Санкт-Петербурга/Telegram
Ликвидация пожара в ангаре в Санкт-Петербурге
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Для ликвидации пожара у Финляндского вокзала в Петербурге направили пожарный поезд Октябрьской железной дороги.
  • В составе поезда 120 тонн воды и 2,5 тонны пенообразователя, угрозы объектам инфраструктуры ОАО "РЖД" нет.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Пожарный поезд направлен для ликвидации пожара вблизи Финляндского вокзала в Петербурге, где горит ангар, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД).
"Пожарный поезд ОЖД направлен для оказания помощи в ликвидации пожара вблизи Финляндского вокзала", - сообщает пресс-служба.
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Уточняется, что в составе поезда 120 тонн воды и 2,5 тонны пенообразователя.
"Угрозы объектам инфраструктуры ОАО "РЖД" нет", - подчеркнули в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в понедельник в ангаре в Калининском районе Петербурга. По данным ГУ МЧС по городу, в настоящее время он локализован на площади 400 квадратных метров.
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