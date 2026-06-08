В Петербурге продолжаются поиски подростка с желтым самокатом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Поиски 13-летнего подростка с желтым самокатом, который ушел из дома 5 июня, продолжаются.
- Поиски ведутся вместе с полицией в районе Московского вокзала и в Приморском районе, где живет семья.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Поиски 13-летнего подростка с желтым самокатом, который ушел из дома 5 июня, продолжаются, сообщила РИА Новости его мама Наталья.
"Вчера муж ходил на поиски вместе с добровольцами в районе станции метро Восстания, на Московском вокзале были. Пока безуспешно. Утром снова пойдем на поиски", - сказала РИА Новости Наталья.
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5 июня, 11:57
Она уточнила, что поиски ведутся вместе с полицией, которая по камерам видеонаблюдения заметила похожего на сына подростка в районе Московского вокзала.
"Также поиск ведется в Приморском районе, где мы живем. Надеемся, что он вернется домой или будет где-то рядом. Мы его очень ждем", - добавила Наталья.
Ранее в петербургском поисковом отряде "ЛизаАлерт" сообщили, что мальчик 155 сантиметров ростом ушел из дома 5 июня, он был с черным рюкзаком и желтым самокатом.