В Петербурге продолжаются поиски подростка с желтым самокатом

Краткий пересказ от РИА ИИ Поиски 13-летнего подростка с желтым самокатом, который ушел из дома 5 июня, продолжаются.

Поиски ведутся вместе с полицией в районе Московского вокзала и в Приморском районе, где живет семья.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Поиски 13-летнего подростка с желтым самокатом, который ушел из дома 5 июня, продолжаются, сообщила РИА Новости его мама Наталья.

"Вчера муж ходил на поиски вместе с добровольцами в районе станции метро Восстания, на Московском вокзале были. Пока безуспешно. Утром снова пойдем на поиски", - сказала РИА Новости Наталья.

Она уточнила, что поиски ведутся вместе с полицией, которая по камерам видеонаблюдения заметила похожего на сына подростка в районе Московского вокзала.

"Также поиск ведется в Приморском районе , где мы живем. Надеемся, что он вернется домой или будет где-то рядом. Мы его очень ждем", - добавила Наталья.