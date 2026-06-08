Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге продолжаются поиски подростка с желтым самокатом - РИА Новости, 08.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:44 08.06.2026
В Петербурге продолжаются поиски подростка с желтым самокатом

В Петербурге ищут 13-летнего подростка с желтым самокатом

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВолонтеры поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт"
Волонтеры поисково-спасательного отряда ЛизаАлерт - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Волонтеры поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Поиски 13-летнего подростка с желтым самокатом, который ушел из дома 5 июня, продолжаются.
  • Поиски ведутся вместе с полицией в районе Московского вокзала и в Приморском районе, где живет семья.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Поиски 13-летнего подростка с желтым самокатом, который ушел из дома 5 июня, продолжаются, сообщила РИА Новости его мама Наталья.
"Вчера муж ходил на поиски вместе с добровольцами в районе станции метро Восстания, на Московском вокзале были. Пока безуспешно. Утром снова пойдем на поиски", - сказала РИА Новости Наталья.
Нашивка на форме волонтера поисково-спасательного отряда Лиза Алерт - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
В Иваново нашли подростка, пропавшего в конце мая
5 июня, 11:57
Она уточнила, что поиски ведутся вместе с полицией, которая по камерам видеонаблюдения заметила похожего на сына подростка в районе Московского вокзала.
"Также поиск ведется в Приморском районе, где мы живем. Надеемся, что он вернется домой или будет где-то рядом. Мы его очень ждем", - добавила Наталья.
Ранее в петербургском поисковом отряде "ЛизаАлерт" сообщили, что мальчик 155 сантиметров ростом ушел из дома 5 июня, он был с черным рюкзаком и желтым самокатом.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
Зону поиска школьников, пропавших в Ульяновске, расширили
5 июня, 12:30
 
Приморский районСанкт-ПетербургПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала