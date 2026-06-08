Бачелет заявила о необходимости реформ в ООН

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мишель Бачелет, кандидат на пост генсека ООН и экс-президент Чили, заявила о необходимости модернизации и реформ в ООН.
- Срок нынешнего генсека ООН Антониу Гутерреша на посту истекает 31 декабря.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. ООН необходимо модернизироваться и провести реформы, заявила кандидат на пост генсека организации экс-президент Чили Мишель Бачелет.
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"Нужно заглянуть внутрь себя, модернизироваться, провести необходимые реформы. Я думаю, что они крайне необходимы. Я осознала это не потому, что я стала кандидатом. Я осознала это, когда еще работала в ООН", - сказала Бачелет на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Она также перечислила качества, которыми должен обладать генеральный секретарь ООН, среди которых нейтралитет, независимость, беспристрастность и следование Уставу ООН и международному праву.
Срок нынешнего генсека ООН Антониу Гутерреша на посту истекает 31 декабря.
Замглавы МИД РФ Александр Алимов на минувшей неделе в беседе с РИА Новости анонсировал визит Бачелет в Россию. Это не первый визит кандидатов на пост генсека ООН. Так, Москву уже посетили гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гроссии и глава ЮНКТАД (Конференции ООН по торговле и развитию) Ребека Гринспан. Каждого из них лично принял Лавров.