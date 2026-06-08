Бачелет заявила о необходимости реформ в ООН

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"Нужно заглянуть внутрь себя, модернизироваться, провести необходимые реформы. Я думаю, что они крайне необходимы. Я осознала это не потому, что я стала кандидатом. Я осознала это, когда еще работала в ООН", - сказала Бачелет на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.