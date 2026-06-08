Онопко рассказал, как Арагонес травил его в "Овьедо"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Виктор Онопко сдружился с главным тренером «Овьедо» Луисом Арагонесом, когда выступал за клуб в 1996–2002 годах.
- Луис Арагонес привел сборную Испании к золотым медалям Евро-2008.
КАЛИНИНГРАД, 8 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Помощник главного тренера сборной России по футболу Виктор Онопко рассказал, что во время выступлений за испанский "Овьедо" сдружился с главным тренером Луисом Арагонесом.
"В моей карьере было много хороших тренеров. Луис Арагонес все время на меня кричал: "Руссо, руссо". Я злился. Но потом он подошел и сказал, что очень рад, что у него в команде есть такой сильный русский футболист. Мы с ним сдружились, гуляли вместе, общались", - сказал Онопко журналистам.