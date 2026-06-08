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Онопко рассказал, как Арагонес травил его в "Овьедо" - РИА Новости Спорт, 08.06.2026
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Футбол
 
20:13 08.06.2026
Онопко рассказал, как Арагонес травил его в "Овьедо"

Онопко рассказал, что Арагонес в итоге признал его сильным игроком в "Овьедо"

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкВиктор Онопко
Виктор Онопко - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Виктор Онопко сдружился с главным тренером «Овьедо» Луисом Арагонесом, когда выступал за клуб в 1996–2002 годах.
  • Луис Арагонес привел сборную Испании к золотым медалям Евро-2008.
КАЛИНИНГРАД, 8 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Помощник главного тренера сборной России по футболу Виктор Онопко рассказал, что во время выступлений за испанский "Овьедо" сдружился с главным тренером Луисом Арагонесом.
Онопко выступал за "Овьедо" в 1996-2002 годах. В 1999-2001 годах команду тренировал Арагонес, который позже привел сборную Испании к золотым медалям Евро-2008.
"В моей карьере было много хороших тренеров. Луис Арагонес все время на меня кричал: "Руссо, руссо". Я злился. Но потом он подошел и сказал, что очень рад, что у него в команде есть такой сильный русский футболист. Мы с ним сдружились, гуляли вместе, общались", - сказал Онопко журналистам.
Онопко 56 лет, он работает в тренерских штабах сборной России и "Ростова". С 2009 по 2020 год входил в тренерский штаб московского ЦСКА, вместе с которым выиграл три чемпионата России и два Кубка страны.
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