Онопко рассказал, как Арагонес травил его в "Овьедо"

"В моей карьере было много хороших тренеров. Луис Арагонес все время на меня кричал: "Руссо, руссо". Я злился. Но потом он подошел и сказал, что очень рад, что у него в команде есть такой сильный русский футболист. Мы с ним сдружились, гуляли вместе, общались", - сказал Онопко журналистам.