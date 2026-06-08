Онопко назвал причину пропуска Карпиным пресс-конференции сборной России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Виктор Онопко объяснил отсутствие Валерия Карпина на пресс-конференции тем, что главный тренер национальной команды в последнее время давал много интервью.
- Матч сборной России против команды Тринидада и Тобаго пройдет во вторник в Калининграде.
- Онопко отказался раскрывать состав сборной России на грядущий матч, отметив, что все ребята готовы выйти на поле.
КАЛИНИНГРАД, 8 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Помощник главного тренера сборной России по футболу Виктор Онопко объяснил отсутствие Валерия Карпина на пресс-конференции, посвященной товарищескому матчу против сборной Тринидада и Тобаго, тем, что главный тренер национальной команды и без того слишком часто общается с прессой.
"Валерий Георгиевич в последнее время давал много интервью, поэтому решили разбавить", - сказал Онопко журналистам.
Матч сборной России против команды Тринидада и Тобаго пройдет во вторник в Калининграде.
"Валерий Георгиевич разбирает сборную Тринидада и Тобаго, надо подготовиться. У нас не так много информации о сопернике. У нас есть видение их футбола. Но для нас главное - как играем мы. Самое главное, как мы будем прессинговать. Завтра будет интересный матч. Будет праздник футбола", - добавил Онопко.
Также Онопко отказался говорить о составе сборной России на грядущий матч: "Состав узнаете завтра, не буду раскрывать. Все ребята готовы выйти на поле. Приятно, что в нашем футболе появляются личности, которые регулярно заслуживают вызов в сборную".