Краткий пересказ от РИА ИИ Виктор Онопко объяснил отсутствие Валерия Карпина на пресс-конференции тем, что главный тренер национальной команды в последнее время давал много интервью.

Матч сборной России против команды Тринидада и Тобаго пройдет во вторник в Калининграде.

Онопко отказался раскрывать состав сборной России на грядущий матч, отметив, что все ребята готовы выйти на поле.

КАЛИНИНГРАД, 8 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Помощник главного тренера сборной России по футболу Виктор Онопко объяснил отсутствие Валерия Карпина на пресс-конференции, посвященной товарищескому матчу против сборной Тринидада и Тобаго, тем, что главный тренер национальной команды и без того слишком часто общается с прессой.

В понедельник Карпин не пришел на пресс-конференцию. Его заменил Онопко

"Валерий Георгиевич в последнее время давал много интервью, поэтому решили разбавить", - сказал Онопко журналистам.

"Валерий Георгиевич разбирает сборную Тринидада и Тобаго, надо подготовиться. У нас не так много информации о сопернике. У нас есть видение их футбола. Но для нас главное - как играем мы. Самое главное, как мы будем прессинговать. Завтра будет интересный матч. Будет праздник футбола", - добавил Онопко.