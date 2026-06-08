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Онопко назвал причину пропуска Карпиным пресс-конференции сборной России - РИА Новости Спорт, 08.06.2026
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Футбол
 
19:49 08.06.2026
Онопко назвал причину пропуска Карпиным пресс-конференции сборной России

Онопко о пропуске Карпиным пресс-конференции: часто интервью дает

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФутбол. Тренировка сборной России
Футбол. Тренировка сборной России - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Виктор Онопко объяснил отсутствие Валерия Карпина на пресс-конференции тем, что главный тренер национальной команды в последнее время давал много интервью.
  • Матч сборной России против команды Тринидада и Тобаго пройдет во вторник в Калининграде.
  • Онопко отказался раскрывать состав сборной России на грядущий матч, отметив, что все ребята готовы выйти на поле.
КАЛИНИНГРАД, 8 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Помощник главного тренера сборной России по футболу Виктор Онопко объяснил отсутствие Валерия Карпина на пресс-конференции, посвященной товарищескому матчу против сборной Тринидада и Тобаго, тем, что главный тренер национальной команды и без того слишком часто общается с прессой.
В понедельник Карпин не пришел на пресс-конференцию. Его заменил Онопко.
"Валерий Георгиевич в последнее время давал много интервью, поэтому решили разбавить", - сказал Онопко журналистам.
Матч сборной России против команды Тринидада и Тобаго пройдет во вторник в Калининграде.
"Валерий Георгиевич разбирает сборную Тринидада и Тобаго, надо подготовиться. У нас не так много информации о сопернике. У нас есть видение их футбола. Но для нас главное - как играем мы. Самое главное, как мы будем прессинговать. Завтра будет интересный матч. Будет праздник футбола", - добавил Онопко.
Также Онопко отказался говорить о составе сборной России на грядущий матч: "Состав узнаете завтра, не буду раскрывать. Все ребята готовы выйти на поле. Приятно, что в нашем футболе появляются личности, которые регулярно заслуживают вызов в сборную".
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ФутболРоссияВиктор ОнопкоВалерий КарпинСборная России по футболу
 
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