Рейтинг@Mail.ru
В России не будут запрещать провоз пауэрбанков в самолетах, заявил Никитин - РИА Новости, 08.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:05 08.06.2026
В России не будут запрещать провоз пауэрбанков в самолетах, заявил Никитин

Никитин: в России не будут запрещать провоз пауэрбанков в самолетах

© РИА Новости / Алексей НикольскийМинистр транспорта России Андрей Никитин
Министр транспорта России Андрей Никитин - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Министр транспорта России Андрей Никитин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр транспорта Андрей Никитин заявил, что запрещать провоз пауэрбанков в самолетах в России не будут, но пассажирам необходимо соблюдать ряд правил.
  • Пауэрбанки должны быть сертифицированными, их должно быть не более двух, их нельзя заряжать во время полета и подзаряжать от них технику.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Запрещать провоз пауэрбанков в самолетах в России не будут, но пассажиры должны соблюдать ряд правил по их перевозке, рассказал министр транспорта Андрей Никитин.
"Провозить мы их запрещать не будем, но они должны быть сертифицированными, их должно быть не более двух, их нельзя заряжать во время полета и подзаряжать от них технику тоже нельзя", - сказал Никитин в интервью радио "Комсомольская правда".
Пауэрбанки - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Спасатель рассказал, почему загоревшиеся пауэрбанки нельзя тушить водой
22 мая, 19:32
Министр отметил, что сейчас в мире фиксируется большое количество возгораний пауэрбанков на борту самолетов, однако полного запрета на из провоз ожидать не стоит.
«
"То есть, если вам нужно взять с собой в путешествие пауэрбанк, спокойно его берите, его можно будет провезти", - подчеркнул Никитин.
Международная организация гражданской авиации (ICAO) с 27 марта изменила правила, регулирующие ограничения и условия перевозки пауэрбанков пассажирами - теперь каждый пассажир не может провозить с собой более двух пауэрбанков. Кроме того, их запретили размещать на багажных полках, а также заряжать в полете. Изменения в свои правила перевозки внесли российские авиакомпании "Аэрофлот", "Россия", "Победа", S7 и Smartavia, также в своих каналах их анонсировало министерство транспорта.
Пауэрбанк загорелся у девушки в лифте. Видео с камеры наблюдения - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
В Сургуте у девушки в лифте загорелся пауэрбанк
22 мая, 07:43
 
РоссияАндрей Никитин (политик)Международная организация гражданской авиацииОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала