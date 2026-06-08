В России не будут запрещать провоз пауэрбанков в самолетах, заявил Никитин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр транспорта Андрей Никитин заявил, что запрещать провоз пауэрбанков в самолетах в России не будут, но пассажирам необходимо соблюдать ряд правил.
- Пауэрбанки должны быть сертифицированными, их должно быть не более двух, их нельзя заряжать во время полета и подзаряжать от них технику.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Запрещать провоз пауэрбанков в самолетах в России не будут, но пассажиры должны соблюдать ряд правил по их перевозке, рассказал министр транспорта Андрей Никитин.
"Провозить мы их запрещать не будем, но они должны быть сертифицированными, их должно быть не более двух, их нельзя заряжать во время полета и подзаряжать от них технику тоже нельзя", - сказал Никитин в интервью радио "Комсомольская правда".
Министр отметил, что сейчас в мире фиксируется большое количество возгораний пауэрбанков на борту самолетов, однако полного запрета на из провоз ожидать не стоит.
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"То есть, если вам нужно взять с собой в путешествие пауэрбанк, спокойно его берите, его можно будет провезти", - подчеркнул Никитин.
Международная организация гражданской авиации (ICAO) с 27 марта изменила правила, регулирующие ограничения и условия перевозки пауэрбанков пассажирами - теперь каждый пассажир не может провозить с собой более двух пауэрбанков. Кроме того, их запретили размещать на багажных полках, а также заряжать в полете. Изменения в свои правила перевозки внесли российские авиакомпании "Аэрофлот", "Россия", "Победа", S7 и Smartavia, также в своих каналах их анонсировало министерство транспорта.
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