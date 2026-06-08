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Россиян предупредили о новом виде фейков, созданных ИИ - РИА Новости, 08.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
03:15 08.06.2026 (обновлено: 04:09 08.06.2026)
Россиян предупредили о новом виде фейков, созданных ИИ

Аблец: нейросети, обученные на чужом культурном коде, создают косвенные фейки

© Depositphotos.com / sdecoretНейросеть
Нейросеть - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Depositphotos.com / sdecoret
Нейросеть. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россияне начали сталкиваться с новым видом «косвенных» фейков, которые создают нейросети, обученные на иностранном культурном коде.
  • Нейросети могут автоматически закладывать в тексты предустановки и ценности той культуры, на которой они обучены, даже если фактологическая информация в тексте верна.
  • Тексты, написанные с помощью искусственного интеллекта, могут подталкивать людей к ошибочным решениям и поступкам, поэтому важно научиться проверять контекст и когнитивные смысловые рамки.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Россияне начали сталкиваться с новым видом "косвенных" фейков, которые создают нейросети, обученные на иностранном культурном коде, рассказала в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2026 заместитель генерального директора АНО "Диалог Регионы", основатель "Мастерской новых медиа" Юлия Аблец.
"Мы привыкли считать, что фейки - это намеренное искажение информации. Но сегодня мы начинаем сталкиваться с новым видом фейков, назовем их - косвенные фейки. Как они появляются? В медиа сегодня практически все используют искусственный интеллект, чтобы написать текст, снять видеоролик, сделать картинку, а большинство нейромоделей созданы и обучены на иностранном культурном коде - на западном или на китайском - не важно каком", - сказала она.
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Аблец отметила, что нейросеть "затягивает" в себя в том числе ценностные установки той культуры, в которой она обучалась: отношение к тем или иным событиям, нормы поведения, традиционные ценности и многое другое.
"Сеть обучилась этому всему, потом мы ее попросили написать текст про что-то, и она автоматически заложит в этот текст те предустановки, которые в ней уже есть. Мы получим, казалось бы, с точки зрения фактологии корректный продукт - даты, названия географических пунктов - все будет верным, но трактовка, отношение и контекст будет заложен, например, западный", - подчеркнула эксперт.
По ее словам, такой текст, написанный с помощью искусственного интеллекта, может подталкивать людей к ошибочным решениям и поступкам.
"Это становится новым вызовом, надо не просто научиться выстраивать фактологические рамки, надо научиться выстраивать когнитивные смысловые рамки, проверять контекст", - добавила Аблец.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026ОбществоТехнологииРоссия
 
 
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