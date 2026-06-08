Россиян предупредили о новом виде фейков, созданных ИИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Россияне начали сталкиваться с новым видом «косвенных» фейков, которые создают нейросети, обученные на иностранном культурном коде.

Нейросети могут автоматически закладывать в тексты предустановки и ценности той культуры, на которой они обучены, даже если фактологическая информация в тексте верна.

Тексты, написанные с помощью искусственного интеллекта, могут подталкивать людей к ошибочным решениям и поступкам, поэтому важно научиться проверять контекст и когнитивные смысловые рамки.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Россияне начали сталкиваться с новым видом "косвенных" фейков, которые создают нейросети, обученные на иностранном культурном коде, рассказала в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2026 заместитель генерального директора АНО "Диалог Регионы", основатель "Мастерской новых медиа" Юлия Аблец.

"Мы привыкли считать, что фейки - это намеренное искажение информации. Но сегодня мы начинаем сталкиваться с новым видом фейков, назовем их - косвенные фейки. Как они появляются? В медиа сегодня практически все используют искусственный интеллект, чтобы написать текст, снять видеоролик, сделать картинку, а большинство нейромоделей созданы и обучены на иностранном культурном коде - на западном или на китайском - не важно каком", - сказала она.

Аблец отметила, что нейросеть "затягивает" в себя в том числе ценностные установки той культуры, в которой она обучалась: отношение к тем или иным событиям, нормы поведения, традиционные ценности и многое другое.

"Сеть обучилась этому всему, потом мы ее попросили написать текст про что-то, и она автоматически заложит в этот текст те предустановки, которые в ней уже есть. Мы получим, казалось бы, с точки зрения фактологии корректный продукт - даты, названия географических пунктов - все будет верным, но трактовка, отношение и контекст будет заложен, например, западный", - подчеркнула эксперт.

По ее словам, такой текст, написанный с помощью искусственного интеллекта, может подталкивать людей к ошибочным решениям и поступкам.

"Это становится новым вызовом, надо не просто научиться выстраивать фактологические рамки, надо научиться выстраивать когнитивные смысловые рамки, проверять контекст", - добавила Аблец.