СМИ: "Реал" требует лишить "Барселону" титулов из-за дела Негрейры

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мадридский «Реал» обратился в УЕФА с требованием лишить «Барселону» 23 титулов, завоеванных в период с 2001 по 2018 год.
- «Реал» подготовил и направил в УЕФА специальное досье с просьбой применить к «Барселоне» санкции, связанные с возможным участием в еврокубках, и исключить из официальной истории завоеванные титулы.
- Президент «Реала» Флорентино Перес заявил, что из-за действий Хосе Марии Энрикеса Негрейры страдал не только «Реал», но и другие клубы, в то время как «Барселона» «всегда оказывалась в выигрыше».
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Мадридский "Реал" обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с требованием лишить "Барселону" 23 титулов, завоеванных в период, который фигурирует в расследовании по делу бывшего вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Хосе Марии Энрикеса Негрейры, сообщает As.
По информации издания, "Реал" подготовил и направил в УЕФА специальное досье, в котором содержится просьба не только применить к каталонскому клубу санкции, связанные с возможным участием в еврокубках, но и исключить из официальной истории титулы, выигранные в период с 2001 по 2018 год. За это время "Барселона" девять раз выиграла чемпионат Испании, шесть раз завоевала Кубок страны и восемь раз - Суперкубок Испании.
В мае президент "Реала" Флорентино Перес заявил, что клуб готовит обращение в УЕФА по делу Негрейры. Президент "сливочных" отметил, что из-за его действий страдал не только "Реал", но и другие клубы, в то время как "Барселона" "всегда оказывалась в выигрыше". В тот же день каталонский клуб сообщил, что рассматривает возможность принять юридические меры по поводу его заявлений.
В феврале 2023 года в СМИ появилась информация о том, что с 2016 по 2018 год "Барселона" заплатила Негрейре почти 1,4 миллиона евро за отчеты о судьях. В марте того же года суд принял жалобу прокуратуры на "Барселону", в ней утверждалось, что в период с 2001 по 2018 год клуб выплатил Негрейре более 7 миллионов евро. В конце сентября 2023 года "Барселоне" были предъявлены обвинения в подкупе, однако суд снял их в мае 2024-го. Сам Негрейра утверждал, что лишь консультировал "Барселону" по решениям судей: каталонский клуб хотел убедиться, что арбитры не принимают решения против него. В октябре 2025 года СМИ сообщили, что "Барселона" была официально вызвана в суд в качестве подозреваемой стороны. В декабре издания писали, что "Реал" рассматривает возможность подачи иска к "Барселоне" на многомиллионную сумму по этому делу.