Рейтинг@Mail.ru
СМИ: "Реал" требует лишить "Барселону" титулов из-за дела Негрейры - РИА Новости Спорт, 08.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
15:16 08.06.2026 (обновлено: 15:20 08.06.2026)
СМИ: "Реал" требует лишить "Барселону" титулов из-за дела Негрейры

As: "Реал" потребовал от УЕФА лишить "Барселону" 23 титулов по делу Негрейры

© Фото : Пресс-служба ФК "Барселона""Эль-Класико": "Барселона" - "Реал" Мадрид
Эль-Класико: Барселона - Реал Мадрид - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Фото : Пресс-служба ФК "Барселона"
"Эль-Класико": "Барселона" - "Реал" Мадрид. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мадридский «Реал» обратился в УЕФА с требованием лишить «Барселону» 23 титулов, завоеванных в период с 2001 по 2018 год.
  • «Реал» подготовил и направил в УЕФА специальное досье с просьбой применить к «Барселоне» санкции, связанные с возможным участием в еврокубках, и исключить из официальной истории завоеванные титулы.
  • Президент «Реала» Флорентино Перес заявил, что из-за действий Хосе Марии Энрикеса Негрейры страдал не только «Реал», но и другие клубы, в то время как «Барселона» «всегда оказывалась в выигрыше».
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Мадридский "Реал" обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с требованием лишить "Барселону" 23 титулов, завоеванных в период, который фигурирует в расследовании по делу бывшего вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Хосе Марии Энрикеса Негрейры, сообщает As.
По информации издания, "Реал" подготовил и направил в УЕФА специальное досье, в котором содержится просьба не только применить к каталонскому клубу санкции, связанные с возможным участием в еврокубках, но и исключить из официальной истории титулы, выигранные в период с 2001 по 2018 год. За это время "Барселона" девять раз выиграла чемпионат Испании, шесть раз завоевала Кубок страны и восемь раз - Суперкубок Испании.
Ибраима Конате - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
СМИ: "Реал" подписал четырехлетние контракты с Конате и Дюмфрисом
4 июня, 02:09
В мае президент "Реала" Флорентино Перес заявил, что клуб готовит обращение в УЕФА по делу Негрейры. Президент "сливочных" отметил, что из-за его действий страдал не только "Реал", но и другие клубы, в то время как "Барселона" "всегда оказывалась в выигрыше". В тот же день каталонский клуб сообщил, что рассматривает возможность принять юридические меры по поводу его заявлений.
В феврале 2023 года в СМИ появилась информация о том, что с 2016 по 2018 год "Барселона" заплатила Негрейре почти 1,4 миллиона евро за отчеты о судьях. В марте того же года суд принял жалобу прокуратуры на "Барселону", в ней утверждалось, что в период с 2001 по 2018 год клуб выплатил Негрейре более 7 миллионов евро. В конце сентября 2023 года "Барселоне" были предъявлены обвинения в подкупе, однако суд снял их в мае 2024-го. Сам Негрейра утверждал, что лишь консультировал "Барселону" по решениям судей: каталонский клуб хотел убедиться, что арбитры не принимают решения против него. В октябре 2025 года СМИ сообщили, что "Барселона" была официально вызвана в суд в качестве подозреваемой стороны. В декабре издания писали, что "Реал" рассматривает возможность подачи иска к "Барселоне" на многомиллионную сумму по этому делу.
Флорентино Перес - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Переса переизбрали на пост президента мадридского "Реала"
Вчера, 02:04
 
ФутболВ миреИспанияФлорентино ПересСоюз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)Реал МадридБарселона
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Е. Александрова
    П. Удварди
    46
    67
  • Теннис
    Завершен
    Х. Дарт
    Л. Самсонова
    566
    743
  • Баскетбол
    Завершен
    УНИКС
    ЦСКА
    74
    86
  • Футбол
    Завершен
    Нидерланды
    Узбекистан
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Северная Ирландия
    3
    1
  • Баскетбол
    09.06 03:30
    Нью-Йорк
    Сан-Антонио
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала