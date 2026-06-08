Рейтинг@Mail.ru
В ВТБ прокомментировали всплеск спроса на наличные - РИА Новости, 08.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
08:59 08.06.2026 (обновлено: 12:54 08.06.2026)
В ВТБ прокомментировали всплеск спроса на наличные

Первый зампред ВТБ Пьянов назвал всплеск спроса на наличные ситуативным явлением

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкБанкомат банка "ВТБ"
Банкомат банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Банкомат банка "ВТБ". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Банки и ЦБ России фиксируют спрос на снятие наличных, но он не является ажиотажным.
  • Всплески спроса на наличные связаны с временными сложностями при использовании эквайринга из-за ограничений работы мобильного интернета.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов связал поднявшийся спрос на наличные с недавними ограничениями мобильного интернета.
"Все банки и ЦБ фиксируют спрос — а он не ажиотажный — на наличные. Мы это связываем с тем, что во время ограничения работы мобильного интернета появляются сложности с эквайрингом, люди запасаются наличными", — сказал он РИА Новости на полях ПМЭФ.
Глава ВТБ Андрей Костин - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Костин дал совет, куда вложить миллион рублей
3 июня, 18:38
По словам Пьянова, использование наличных и населением, и предприятиями в последние годы все время уменьшалось. Нынешний всплеск он назвал ситуативным.
При этом есть сервисы, работающие в "белых списках", добавил зампред ВТБ.
Как подсчитало РИА Новости на основе данных ЦБ, за май объем наличных денег вырос на 381,2 миллиарда рублей — это на 37,2 процента меньше, чем месяцем ранее.
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.
Деньги - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Объем наличных в обращении в марте увеличился на 300 миллиардов рублей
10 апреля, 00:55
 
ПМЭФ-2026ЭкономикаРоссияДмитрий ПьяновЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала