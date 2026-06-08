В ВТБ прокомментировали всплеск спроса на наличные

Краткий пересказ от РИА ИИ Банки и ЦБ России фиксируют спрос на снятие наличных, но он не является ажиотажным.

Всплески спроса на наличные связаны с временными сложностями при использовании эквайринга из-за ограничений работы мобильного интернета.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов связал поднявшийся спрос на наличные с недавними ограничениями мобильного интернета.

"Все банки и ЦБ фиксируют спрос — а он не ажиотажный — на наличные. Мы это связываем с тем, что во время ограничения работы мобильного интернета появляются сложности с эквайрингом, люди запасаются наличными", — сказал он РИА Новости на полях ПМЭФ.

По словам Пьянова, использование наличных и населением, и предприятиями в последние годы все время уменьшалось. Нынешний всплеск он назвал ситуативным.

При этом есть сервисы, работающие в "белых списках", добавил зампред ВТБ.

Как подсчитало РИА Новости на основе данных ЦБ, за май объем наличных денег вырос на 381,2 миллиарда рублей — это на 37,2 процента меньше, чем месяцем ранее.