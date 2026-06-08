Подведены итоги участия ДВМС Москвы в ПМЭФ-2026

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Департамент внешнеэкономических и международных связей (ДВМС) города Москвы принял активное участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает пресс-служба департамента.

Ближнего Востока и Деловая программа департамента на ПМЭФ-2026 носила комплексный характер, охватывая ключевые направления международного сотрудничества. Особое внимание было уделено развитию взаимодействия с государствами Азии Латинской Америки , а также расширению межрегиональной кооперации и деловых контактов.

Основным событием стало проведение бизнес-диалога "Россия – Индия", модератором которого выступил министр правительства Москвы , руководитель департамента Сергей Черёмин . В центре обсуждения находилась реализация программы экономического сотрудничества до 2030 года, утвержденной по итогам переговоров на высшем уровне в декабре 2025 года. Участники отметили значительный рост товарооборота, приблизившегося к 70 миллиардам долларов, при этом подчеркнув необходимость его дальнейшей диверсификации. Обсуждались механизмы привлечения инвестиций, развитие расчетов в национальных валютах и расширение участия бизнеса в совместных проектах. Высокий интерес к тематике российско-индийского сотрудничества подтвердило значительное количество участников и слушателей сессии, что отражает актуальность и востребованность данного направления международного взаимодействия.

В рамках бизнес-диалога "Россия – Таиланд" Черёмин представил опыт Москвы в развитии межмуниципального сотрудничества и подчеркнул устойчивость взаимодействия с Бангкоком , основанного на соглашении о побратимстве, действующем с 1997 года. В ходе дискуссии обсуждались перспективы инвестиционного сотрудничества, развитие транспортной и цифровой инфраструктуры, внедрение технологий "умного города", а также новые направления взаимодействия в сфере здравоохранения и креативной экономики. Также было анонсировано проведение Дней Москвы в Таиланде во второй половине 2026 года с последующим подписанием программы сотрудничества.

Представители департамента приняли участие и в профильной сессии, посвященной инвестиционному партнерству с Китаем , где обсуждались вопросы промышленной кооперации и создания технологических альянсов, в том числе в сфере искусственного интеллекта, фармацевтики и городской инфраструктуры.

Как отметили в пресс-службе, значительная часть работы была посвящена двусторонним встречам с зарубежными партнёрами. В ходе переговоров с министром туризма Боливарианской Республики Венесуэла Даниэллой Кабельо Контрерас обсуждалось развитие туристического обмена и участие венесуэльской стороны в культурных проектах Москвы. На встрече с чрезвычайным и полномочным послом Доминиканской Республики Алехандро Ариасом Сарсуэлой рассматривались вопросы участия страны в фестивале культур стран Латинской Америки и Карибского бассейна , который пройдет в Москве в июле, а также обновления программы сотрудничества с Санто-Доминго

В ходе форума состоялась рабочая встреча с чрезвычайным и полномочным послом Республики Сингапур, на которой обсуждались перспективы взаимодействия в сфере высоких технологий, здравоохранения и профессионального обмена, а также участие в международных мероприятиях. Отдельное внимание было уделено расширению сотрудничества с партнерами из Ближнего Востока: в рамках встречи с делегацией Королевства Бахрейн стороны обсудили увеличение товарооборота и реализацию совместных инвестиционных проектов, подтвердив взаимную заинтересованность в развитии деловых контактов.

В рамках ПМЭФ-2026 состоялась рабочая встреча Черёмина с генеральным директором AIM Congress, AIM Global Foundation Валидом Абдельфаттахом Фаргалем Абдаллой, в ходе которой обсуждались перспективы расширения участия московских компаний в международных инвестиционных и деловых мероприятиях, а также развитие инновационного сотрудничества.

В рамках встречи с делегацией Федерации торгово-промышленных палат Индии обсуждались перспективы инвестиционного сотрудничества, участие индийских компаний в московских проектах и развитие кооперации в высокотехнологичных отраслях.

Одним из итогов форума стало подписание программы сотрудничества между Финансовым университетом при правительстве Российской Федерации и Деловым советом по сотрудничеству с Индией, направленной на развитие образовательных и научных инициатив, подготовку кадров и поддержку делового взаимодействия.

Также было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Москвы и правительством Республики Южная Осетия на 2026–2028 годы, предусматривающее реализацию совместных проектов в сфере инфраструктуры, городского управления, образования и культуры.

"Подписанная программа – это системная работа на ближайшие три года, направленная на достижение практических результатов и повышение качества жизни", – отметил Черёмин.

Кроме того, Черёмин посетил пленарное заседание с участием президента Российской Федерации, на котором обсуждались ключевые вопросы развития российской и мировой экономики.

"Итоги участия департамента в ПМЭФ-2026 подтвердили высокий уровень международной активности Москвы и ее роль как одного из центров формирования новой архитектуры экономического взаимодействия. Столица продолжает последовательно развивать внешнеэкономические связи, создавая дополнительные возможности для бизнеса и укрепляя партнерство с зарубежными странами на основе прагматичного и взаимовыгодного диалога", – говорится в сообщении.