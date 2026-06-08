Пассажиры рассказали об эвакуации после атаки ВСУ на поезд в Крыму

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дрон атаковал пассажирский поезд Москва — Симферополь, в результате чего был ранен машинист, его помощник погиб, пассажиры не пострадали.
- Пассажирку поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга, за три часа доставили до Симферополя на автобусе.
- В связи с остановкой движения по Крымской железной дороге в пути задерживаются девять составов, продажа билетов на некоторые пассажирские поезда "Таврия" отменена.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн — РИ Новости. Пассажирка поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга и эвакуированного в Крыму из-за атаки ВСУ, рассказала РИА Новости, как ее за три часа доставили до Симферополя на автобусе.
В понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что дрон атаковал пассажирский поезд Москва — Симферополь, в результате чего был ранен машинист, его помощник погиб, пассажиры не пострадали. Пассажиры всех поездов на территории Крыма были эвакуированы после этой атаки, уточнили позднее в "Гранд Сервис Экспрессе".
"Нас доставили очень хорошо, <…> за три часа нас доставили. Ничего не произошло (с нашим поездом. — Прим. ред.), люди не пострадали", — сказала пассажирка, следовавшая из Санкт-Петербурга.
Семья, направлявшаяся из Петербурга в город Саки, рассказала, что у них была возможность забрать свои вещи из эвакуированного состава, проводники вели себя вежливо. До Симферополя их также доставили на автобусе.
В связи с остановкой движения по Крымской железной дороге в пути задерживаются девять составов, сообщала компания "Гранд Сервис Экспресс", продажа билетов на некоторые пассажирские поезда "Таврия" отменена, возврат средств будет организован без удержания сборов.