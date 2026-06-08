Пассажиры рассказали об эвакуации после атаки ВСУ на поезд в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн — РИ Новости. Пассажирка поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга и эвакуированного в Крыму из-за атаки ВСУ, рассказала РИА Новости, как ее за три часа доставили до Симферополя на автобусе.