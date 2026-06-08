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Пассажиры рассказали об эвакуации после атаки ВСУ на поезд в Крыму - РИА Новости, 08.06.2026
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12:22 08.06.2026 (обновлено: 22:40 08.06.2026)
Пассажиры рассказали об эвакуации после атаки ВСУ на поезд в Крыму

Пассажиры из Петербурга рассказали об эвакуации после атаки ВСУ на поезд в Крыму

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкПассажирские платформы железнодорожного вокзала в Симферополе
Пассажирские платформы железнодорожного вокзала в Симферополе - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Макс Ветров
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Пассажирские платформы железнодорожного вокзала в Симферополе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дрон атаковал пассажирский поезд Москва — Симферополь, в результате чего был ранен машинист, его помощник погиб, пассажиры не пострадали.
  • Пассажирку поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга, за три часа доставили до Симферополя на автобусе.
  • В связи с остановкой движения по Крымской железной дороге в пути задерживаются девять составов, продажа билетов на некоторые пассажирские поезда "Таврия" отменена.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн — РИ Новости. Пассажирка поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга и эвакуированного в Крыму из-за атаки ВСУ, рассказала РИА Новости, как ее за три часа доставили до Симферополя на автобусе.
В понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что дрон атаковал пассажирский поезд МоскваСимферополь, в результате чего был ранен машинист, его помощник погиб, пассажиры не пострадали. Пассажиры всех поездов на территории Крыма были эвакуированы после этой атаки, уточнили позднее в "Гранд Сервис Экспрессе".
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"Нас доставили очень хорошо, <…> за три часа нас доставили. Ничего не произошло (с нашим поездом. — Прим. ред.), люди не пострадали", — сказала пассажирка, следовавшая из Санкт-Петербурга.
Семья, направлявшаяся из Петербурга в город Саки, рассказала, что у них была возможность забрать свои вещи из эвакуированного состава, проводники вели себя вежливо. До Симферополя их также доставили на автобусе.
В связи с остановкой движения по Крымской железной дороге в пути задерживаются девять составов, сообщала компания "Гранд Сервис Экспресс", продажа билетов на некоторые пассажирские поезда "Таврия" отменена, возврат средств будет организован без удержания сборов.
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