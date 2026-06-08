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В Кремле прокомментировали заявление Макрона, Мерца и Стармера по Украине - РИА Новости, 08.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
13:50 08.06.2026 (обновлено: 19:56 08.06.2026)
В Кремле прокомментировали заявление Макрона, Мерца и Стармера по Украине

Песков: реакция Путина на заявление по Украине уже была озвучена на ПМЭФ-2026

© REUTERS / Isabel InfantesКир Стармер, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц во время встречи на Даунинг-стрит
Кир Стармер, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц во время встречи на Даунинг-стрит - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© REUTERS / Isabel Infantes
Кир Стармер, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц во время встречи на Даунинг-стрит
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков заявил, что реакция Кремля на заявление по Украине Эммануэля Макрона, Фридриха Мерца и Кира Стармера была озвучена президентом РФ Владимиром Путиным на ПМЭФ-2026.
  • Макрон, Мерц, Стармер и Владимир Зеленский провели переговоры на Даунинг-стрит, по итогам которых было заявлено о намерении Франции, Германии и Великобритании совместно производить дальнобойное оружие и системы ПВО для Украины.
  • Лидеры стран также обсудили расширение долгосрочного промышленного сотрудничества с Украиной для укрепления обороны Европы и поддержали предложение о проведении прямого диалога между Украиной и Россией при активном участии США и Европы.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Реакция на заявление по Украине президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера была озвучена президентом РФ Владимиром Путиным на ПМЭФ, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Реакция Кремля была озвучена еще до того, как было принято это заявление. Она была озвучена в пятницу президентом в ходе дискуссии на Санкт-Петербургском экономическом форуме", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, какой была реакция Кремля на совместное заявление Мерца, Макрона и Стармера по итогам переговоров с Владимиром Зеленским.
В воскресенье Макрон, Мерц, Стармер и Владимир Зеленский провели переговоры на Даунинг-стрит. В совместном заявлении по итогам переговоров лидеров стран в Лондоне говорится, что Великобритания, Франция и Германия намерены совместно производить дальнобойное оружие и системы ПВО для Украины. Лидеры также обсудили расширение долгосрочного промышленного сотрудничества с Украиной для укрепления обороны Европы и поддержали предложение о проведении прямого диалога между Украиной и Россией - при активном участии США и Европы.
Петербургский международный экономический форум в этом году прошел с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
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ПМЭФ-2026В миреУкраинаФранцияГерманияЭммануэль МакронКир СтармерФридрих Мерц
 
 
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