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Косачев: предварительные итоги выборов говорят скорее о поражении Пашиняна - РИА Новости, 08.06.2026
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09:34 08.06.2026 (обновлено: 09:35 08.06.2026)
Косачев: предварительные итоги выборов говорят скорее о поражении Пашиняна

Косачев: итоги выборов в Армении говорят скорее о поражении партии Пашиняна

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкДействующий премьер-министр Армении Никол Пашинян
Действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Партия «Гражданский договор» под руководством Никола Пашиняна не набрала 50% голосов на парламентских выборах в Армении.
  • Вице-спикер Совфеда Константин Косачев считает, что если данные ЦИК подтвердятся, то первое место на выборах можно считать скорее поражением, чем победой, так как для формирования однопартийного кабинета большинства требуется не менее 52%.
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Предварительные итоги выборов в Армении говорят, скорее, о поражении партии премьера Никола Пашиняна, нежели о ее победе, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Партия "Гражданский договор", возглавляемая премьером Армении Николом Пашиняном, не набрала 50% голосов на парламентских выборах в республике по итогам обработки бюллетеней со всех 2005 участков, сообщает ЦИК Армении.
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"Если предварительные данные ЦИК подтвердятся окончательными подсчетами (впрочем, тут никакой уверенности нет), то это тот случай, когда первое место на выборах - скорее поражение, чем победа", - написал Косачев в своем канале на платформе "Макс".

Сенатор также напомнил, что для формирования однопартийного кабинета большинства в Армении требуется не менее 52%.
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В миреАрменияНикол ПашинянКонстантин КосачевСовет Федерации РФПарламентские выборы в Армении в 2026 году
 
 
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