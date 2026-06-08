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Корнев установил рекорд России на дистанции 50 метров вольным стилем - РИА Новости Спорт, 08.06.2026
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17:42 08.06.2026 (обновлено: 18:00 08.06.2026)
Корнев установил рекорд России на дистанции 50 метров вольным стилем

Пловец Егор Корнев побил рекорд Морозова на дистанции 50 м вольным стилем

© РИА Новости / Максим БогодвидЕгор Корнев
Егор Корнев - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Егор Корнев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Егор Корнев установил новый рекорд России на дистанции 50 метров вольным стилем.
  • Его результат в полуфинале — 21,12 секунды, что превзошло достижение Владимира Морозова (21,27), установленное в 2019 году.
КАЗАНЬ, 8 июн - РИА Новости. Егор Корнев установил новый рекорд России на дистанции 50 м вольным стилем на чемпионате страны по плаванию, который проходит в Казани.
Результат Корнева в полуфинале составил 21,12 секунды. Он превзошел достижение Владимира Морозова (21,27), установленное в 2019 году.
Чемпионат России завершится 11 июня.
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