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Гран-при фестиваля циркового искусства "Идол-2026" получили артисты из КНДР - РИА Новости, 08.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:24 08.06.2026 (обновлено: 14:25 08.06.2026)
Гран-при фестиваля циркового искусства "Идол-2026" получили артисты из КНДР

Гран-при фестиваля циркового искусства «Идол-2026» получил номер из КНДР

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВсемирный фестиваль циркового искусства "Идол" в Москве
Всемирный фестиваль циркового искусства Идол в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол" в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гран-при Всемирного фестиваля циркового искусства «Идол-2026» удостоен номер «Канатоходцы» из КНДР под руководством Рим Ын Ира.
  • Призовые места завоевали цирковые артисты из России, Китая, Монголии, Венгрии, Италии, Кубы и других стран.
  • Лучшие номера продолжат работу в Большом московском цирке в течение месяца — с 10 июня по 12 июля.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Гран-при Всемирного фестиваля циркового искусства "Идол-2026" вручили номеру "Канатоходцы" из КНДР под руководством Рим Ын Ира, призовые места завоевали цирковые артисты из России, Китая, Монголии, Венгрии, Италии и Кубы, передает корреспондент РИА Новости.
Торжественная церемония награждения состоялась в Большом московском цирке. Ведущими гала-концерта, подводящего итоги фестиваля, выступили народный артист РФ Эдгард Запашный и телеведущая Лера Кудрявцева.
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Гран-при юбилейного Всемирного фестиваля циркового искусства "Идол-2026" удостоен номер "Канатоходцы" из КНДР под руководством Рим Ын Ира. Награду победителям вручили американский актер и режиссер Стивен Сигал, народный артист РФ Аскольд Запашный и генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков.
Жюри, оценивающее номера и аттракционы из 12 стран, состояло из трех групп: профессионального жюри, жюри СМИ и зрительского жюри.
Статуэтки "Золотого идола" от профессионального жюри завоевали номера артистов из России и Китая, среди которых "Акробаты на русской палке" под руководством Евгения Бабанина, "Морские животные" Василия Тимченко и акробатический номер "Time – Hoop Diving" из Китая. Награды вручили народный артист РФ Филипп Киркоров, замглавы Большого Московского цирка Татьяна Запашная, заслуженный артист РФ Гия Эрадзе и народный артист РСФСР Евгений Петросян.
"Серебряным идолом" награждены номера российского продюсерского центра "Королевский цирк Гии Эрадзе" аттракцион "Африка" с дрессурой экзотических животных под руководством Дмитрия и Александра Дудкиных и иллюзионное представление "Фаберже" под руководством Андрея Григорьева, набравшие одинаковое количество баллов впервые за всю историю фестиваля.
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Также серебряные статуэтки забрали акробатический номер "Танец львов" Хэбэйской и Цанчжоуской акробатических трупп из КНР и номер "Баланс в воздухе" под руководством Чве Ган Чхоля из КНДР.
"Бронзовыми идолами" отмечены номера итальянской эквилибристки Соэри Дель Аква, монгольской труппы "Сэлэнгэ" с групповым каучуком под руководством Урангоо Чинбаатар, кубинский дуэт воздушных гимнастов "Дуо Лайф", представленный Заидой Лиазид и венгерский дуэт воздушных гимнастов на ремнях "Дуо Крико".
Специальным призом профессионального жюри фестиваля награжден российский аттракцион "Африка", а специальный приз Союза деятелей циркового искусства получил эфиопский номер "Блэк бердс". Награды вручили самый титулованный в мире клоун, итальянский артист Дэвид Ларибле и заслуженный артист РФ Алексей Маклаков.
Главный приз от жюри СМИ "Золотой манеж" получил номер-победитель фестиваля артистов из КНДР, "Серебро" и "Бронзу" этой номинации получили венгерские и корейские воздушные гимнасты.
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Среди призов зрительского жюри, золото завоевал также номер-победитель фестиваля артистов из КНДР, серебро взял китайский номер "Танец львов", а бронзой отмечен номер Василия Тимченко "Морские животные".
Лучшие номера продолжат работу в Большом московском цирке в течение месяца - с 10 июня по 12 июля.
Фестиваль "ИДОЛ", который проводится в Москве с 2013 года, стал одним из самых значимых событий в мире циркового искусства. За всю историю фестиваль собрал более 1900 артистов из 50 стран, включая участников и зрителей из Китая, Вьетнама, Филиппин, Италии, Испании, Германии, Польши, Австрии, США, Монголии, Эфиопии, Танзании, Мексики, Чили, Бразилии, Аргентины, Кубы и многих других.
Среди других номинантов специальными призами наградили итальянское трио "Белло Систерс", мексиканский клоун Tavo Boy, российский "Аттракцион морских животных" Василия Тимченко и других.
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