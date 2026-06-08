Гран-при фестиваля циркового искусства "Идол-2026" получили артисты из КНДР

Краткий пересказ от РИА ИИ Гран-при Всемирного фестиваля циркового искусства «Идол-2026» удостоен номер «Канатоходцы» из КНДР под руководством Рим Ын Ира.

Призовые места завоевали цирковые артисты из России, Китая, Монголии, Венгрии, Италии, Кубы и других стран.

Лучшие номера продолжат работу в Большом московском цирке в течение месяца — с 10 июня по 12 июля.

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Гран-при Всемирного фестиваля циркового искусства "Идол-2026" вручили номеру "Канатоходцы" из КНДР под руководством Рим Ын Ира, призовые места завоевали цирковые артисты из России, Китая, Монголии, Венгрии, Италии и Кубы, передает корреспондент РИА Новости.

Жюри, оценивающее номера и аттракционы из 12 стран, состояло из трех групп: профессионального жюри, жюри СМИ и зрительского жюри.

"Серебряным идолом" награждены номера российского продюсерского центра "Королевский цирк Гии Эрадзе" аттракцион "Африка" с дрессурой экзотических животных под руководством Дмитрия и Александра Дудкиных и иллюзионное представление " Фаберже " под руководством Андрея Григорьева, набравшие одинаковое количество баллов впервые за всю историю фестиваля.

Также серебряные статуэтки забрали акробатический номер "Танец львов" Хэбэйской и Цанчжоуской акробатических трупп из КНР и номер "Баланс в воздухе" под руководством Чве Ган Чхоля из КНДР.

"Бронзовыми идолами" отмечены номера итальянской эквилибристки Соэри Дель Аква, монгольской труппы "Сэлэнгэ" с групповым каучуком под руководством Урангоо Чинбаатар, кубинский дуэт воздушных гимнастов "Дуо Лайф", представленный Заидой Лиазид и венгерский дуэт воздушных гимнастов на ремнях "Дуо Крико".

Специальным призом профессионального жюри фестиваля награжден российский аттракцион "Африка", а специальный приз Союза деятелей циркового искусства получил эфиопский номер "Блэк бердс". Награды вручили самый титулованный в мире клоун, итальянский артист Дэвид Ларибле и заслуженный артист РФ Алексей Маклаков.

Главный приз от жюри СМИ "Золотой манеж" получил номер-победитель фестиваля артистов из КНДР, "Серебро" и "Бронзу" этой номинации получили венгерские и корейские воздушные гимнасты.

Среди призов зрительского жюри, золото завоевал также номер-победитель фестиваля артистов из КНДР, серебро взял китайский номер "Танец львов", а бронзой отмечен номер Василия Тимченко "Морские животные".

Лучшие номера продолжат работу в Большом московском цирке в течение месяца - с 10 июня по 12 июля.

Филиппин, Италии, Испании, Германии, Польши, Австрии, США, Монголии, Эфиопии, Танзании, Мексики, Чили, Бразилии, Аргентины, Фестиваль "ИДОЛ", который проводится в Москве с 2013 года, стал одним из самых значимых событий в мире циркового искусства. За всю историю фестиваль собрал более 1900 артистов из 50 стран, включая участников и зрителей из Китая, Вьетнама Кубы и многих других.