Пекин будет поддерживать линию Ким Чен Ына, заявил Си Цзиньпин

Краткий пересказ от РИА ИИ Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай будет поддерживать линию Ким Чен Ына во главе КНДР независимо от изменений международной обстановки.

Си Цзиньпин отметил готовность совместно с Ким Чен Ыном усиливать стратегическое руководство развитием отношений Китая и КНДР.

ПЕКИН, 8 июн - РИА Новости. Китай будет поддерживать линию Ким Чен Ына во главе КНДР независимо от изменений международной обстановки, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Независимо от того, как будет меняться международная обстановка, твердая позиция китайской партии (КПК - ред.) и правительства в отношении поддержки традиционной дружбы с КНДР не изменится, как не изменится и твердая поддержка руководства товарища Ким Чен Ына в деле социалистического строительства в КНДР", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.

Си Цзиньпин отметил, что готов вместе с Ким Чен Ыном усиливать стратегическое руководство развитием отношений Китая и КНДР, продвигать их развитие, добиваться новых результатов на благо народов двух стран и вносить позитивный вклад в мир, стабильность, развитие и процветание региона и мира.