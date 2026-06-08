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Пекин будет поддерживать линию Ким Чен Ына, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 08.06.2026
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13:16 08.06.2026 (обновлено: 13:17 08.06.2026)
Пекин будет поддерживать линию Ким Чен Ына, заявил Си Цзиньпин

Си Цзиньпин: Пекин будет поддерживать линию Ким Чен Ына во главе КНДР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай будет поддерживать линию Ким Чен Ына во главе КНДР независимо от изменений международной обстановки.
  • Си Цзиньпин отметил готовность совместно с Ким Чен Ыном усиливать стратегическое руководство развитием отношений Китая и КНДР.
ПЕКИН, 8 июн - РИА Новости. Китай будет поддерживать линию Ким Чен Ына во главе КНДР независимо от изменений международной обстановки, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
В понедельник в Пхеньяне состоялись переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и лидера КНДР Ким Чен Ына.
"Независимо от того, как будет меняться международная обстановка, твердая позиция китайской партии (КПК - ред.) и правительства в отношении поддержки традиционной дружбы с КНДР не изменится, как не изменится и твердая поддержка руководства товарища Ким Чен Ына в деле социалистического строительства в КНДР", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.
Си Цзиньпин отметил, что готов вместе с Ким Чен Ыном усиливать стратегическое руководство развитием отношений Китая и КНДР, продвигать их развитие, добиваться новых результатов на благо народов двух стран и вносить позитивный вклад в мир, стабильность, развитие и процветание региона и мира.
Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник прибыл в КНДР с первым за семь лет государственным визитом. Ранее МИД КНР сообщал, что Си Цзиньпин посетит КНДР 8-9 июня по приглашению лидера страны Ким Чен Ына.
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