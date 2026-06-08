Краткий пересказ от РИА ИИ
- Поезда из Крыма в города материковой части России поедут из Керчи после атаки БПЛА.
- Пассажиров отвезут в город на автобусах.
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Поезда "Таврия" поедут из Крыма в города материковой части России из Керчи, сообщил "Гранд Сервис Экспресс".
В ночь на понедельник украинский дрон ударил по составу Москва — Симферополь. Машинист получил ранения, его помощник погиб, остальные не пострадали. В республике приостановили движение поездов. Вскоре из них эвакуировали людей и начали доставлять в Симферополь.
«
"В связи с тем что движение поездов по Крымской железной дороге остановлено после ночной атаки БПЛА, поезда по направлению из Крыма на материк начнут движение из Керчи. До Керчи пассажиры будут отправляться автобусами", — написала компания в канале на платформе "Макс".
Они выезжают по мере прибытия и очередности с учетом расписания. В Керчь уже направились люди, снятые с рейса № 92 Севастополь — Москва. За ними последуют пассажиры поездов № 174 Евпатория — Москва и № 98 Симферополь — Москва.
Со второй половины дня в Керчь начнут отходить автобусы с теми, кто планировал отправиться рейсами № 316 Симферополь — Адлер, № 25 Симферополь — Минеральные Воды и № 27/28 Симферополь — Москва.
Также в Симферополь везут пассажиров поездов № 77 Петербург — Симферополь и № 7 Петербург — Севастополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18