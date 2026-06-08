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Поезда из Крыма в города материковой части России поедут из Керчи - РИА Новости, 08.06.2026
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10:38 08.06.2026 (обновлено: 11:46 08.06.2026)
Поезда из Крыма в города материковой части России поедут из Керчи

ГСЭ: поезда из Крыма в города материковой части России поедут из Керчи

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЖелезнодорожный светофор
Железнодорожный светофор - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Железнодорожный светофор. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Поезда из Крыма в города материковой части России поедут из Керчи после атаки БПЛА.
  • Пассажиров отвезут в город на автобусах.
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Поезда "Таврия" поедут из Крыма в города материковой части России из Керчи, сообщил "Гранд Сервис Экспресс".
В ночь на понедельник украинский дрон ударил по составу Москва — Симферополь. Машинист получил ранения, его помощник погиб, остальные не пострадали. В республике приостановили движение поездов. Вскоре из них эвакуировали людей и начали доставлять в Симферополь.
«

"В связи с тем что движение поездов по Крымской железной дороге остановлено после ночной атаки БПЛА, поезда по направлению из Крыма на материк начнут движение из Керчи. До Керчи пассажиры будут отправляться автобусами", — написала компания в канале на платформе "Макс".

Они выезжают по мере прибытия и очередности с учетом расписания. В Керчь уже направились люди, снятые с рейса № 92 Севастополь — Москва. За ними последуют пассажиры поездов № 174 Евпатория — Москва и № 98 Симферополь — Москва.
Со второй половины дня в Керчь начнут отходить автобусы с теми, кто планировал отправиться рейсами № 316 Симферополь — Адлер, № 25 Симферополь — Минеральные Воды и № 27/28 Симферополь — Москва.
Также в Симферополь везут пассажиров поездов № 77 Петербург — Симферополь и № 7 Петербург — Севастополь.
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ПроисшествияКерчьСимферопольМоскваГранд Сервис ЭкспрессРеспублика Крым
 
 
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