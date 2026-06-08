Поезда из Крыма в города материковой части России поедут из Керчи

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"В связи с тем что движение поездов по Крымской железной дороге остановлено после ночной атаки БПЛА, поезда по направлению из Крыма на материк начнут движение из Керчи. До Керчи пассажиры будут отправляться автобусами", — написала компания в канале на платформе "Макс".