Юрист разъяснил права абитуриентов при поступлении в вуз

Краткий пересказ от РИА ИИ Абитуриенты могут подавать документы одновременно в пять вузов и на пять направлений.

Участвовать в конкурсе на бюджетные и платные места можно без предоставления оригинала аттестата, достаточно заверенной копии.

Льготные категории могут претендовать на особую квоту — не менее 10 % бюджетных мест, а также некоторым льготникам достаточно результатов ЕГЭ, внутренние экзамены сдавать не нужно.

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Абитуриенты при поступлении в вуз имеют право подавать документы одновременно в пять вузов и на пять направлений, участвовать в конкурсе без предоставления оригинала аттестата, а также заранее ознакомиться с программами вступительных испытаний, рассказал РИА Новости юрист Иван Курбаков.

Он отметил, что в этом году для программ бакалавриата и специалитета действует правило: не более пяти вузов одновременно и до пяти направлений в каждом. Кроме того, абитуриенты могут участвовать в конкурсе на бюджетные и платные места без предоставления оригинала аттестата – достаточно заверенной копии.

« "Особое значение имеет право абитуриента на прохождение вступительных испытаний в установленные сроки по утвержденным критериям. Также они вправе заранее ознакомиться с программами испытаний и получить консультацию по подготовке к ним", – сказал Курбаков.

Юрист добавил, что льготные категории (дети-сироты, инвалиды, ветераны боевых действий) могут претендовать на особую квоту – не менее 10% бюджетных мест. Некоторым льготникам достаточно результатов ЕГЭ, внутренние экзамены сдавать не нужно.