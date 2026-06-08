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Юрист разъяснил права абитуриентов при поступлении в вуз - РИА Новости, 08.06.2026
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07:45 08.06.2026 (обновлено: 09:56 08.06.2026)
Юрист разъяснил права абитуриентов при поступлении в вуз

Юрист Курбаков: абитуриенты могут подавать документы одновременно в пять вузов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАбитуриенты
Абитуриенты - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Абитуриенты могут подавать документы одновременно в пять вузов и на пять направлений.
  • Участвовать в конкурсе на бюджетные и платные места можно без предоставления оригинала аттестата, достаточно заверенной копии.
  • Льготные категории могут претендовать на особую квоту — не менее 10 % бюджетных мест, а также некоторым льготникам достаточно результатов ЕГЭ, внутренние экзамены сдавать не нужно.
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Абитуриенты при поступлении в вуз имеют право подавать документы одновременно в пять вузов и на пять направлений, участвовать в конкурсе без предоставления оригинала аттестата, а также заранее ознакомиться с программами вступительных испытаний, рассказал РИА Новости юрист Иван Курбаков.
Он отметил, что в этом году для программ бакалавриата и специалитета действует правило: не более пяти вузов одновременно и до пяти направлений в каждом. Кроме того, абитуриенты могут участвовать в конкурсе на бюджетные и платные места без предоставления оригинала аттестата – достаточно заверенной копии.
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"Особое значение имеет право абитуриента на прохождение вступительных испытаний в установленные сроки по утвержденным критериям. Также они вправе заранее ознакомиться с программами испытаний и получить консультацию по подготовке к ним", – сказал Курбаков.
Юрист добавил, что льготные категории (дети-сироты, инвалиды, ветераны боевых действий) могут претендовать на особую квоту – не менее 10% бюджетных мест. Некоторым льготникам достаточно результатов ЕГЭ, внутренние экзамены сдавать не нужно.
Кроме того, вузы публикуют на сайтах списки поступающих с баллами, и абитуриент может в любой момент посмотреть свою позицию в конкурсе и узнать, сколько человек подали заявления на выбранное направление, заключил Курбаков.
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