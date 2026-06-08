Иран отменил все рейсы в аэропорты страны, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран отменил все авиаперелеты в аэропорты страны до последующего уведомления.
ТЕГЕРАН, 8 июн - РИА Новости. Иран отменил все авиаперелеты в аэропорты страны, передает агентство Tasnim.
"После официального уведомления о закрытии воздушного пространства на западе страны все рейсы, осуществляемые в аэропорты по всей стране, отменены до последующего уведомления и выполняться не будут", - говорится в сообщении.
Вечером 7 июня Иран выпустил несколько ракет по северу Израиля. Воздушная тревога неоднократно срабатывала в том числе и в Хайфе. Атака последовала через несколько часов после заявлений в Иране о том, что Тегеран ответит на недавний удар израильской армии по пригороду Бейрута. Позже Армия обороны Израиля заявила об ударах по военным целям в центральной и западной частях Ирана. Иран в ответ продолжил обстрелы израильской территории.
Позже Иран сообщил о прекращении своей операции против Израиля.