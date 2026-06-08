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Иран отменил все рейсы в аэропорты страны, пишут СМИ - РИА Новости, 08.06.2026
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16:01 08.06.2026
Иран отменил все рейсы в аэропорты страны, пишут СМИ

Tasnim: Иран отменил все рейсы в аэропорты страны

© iStock.com / efiredМеждународный аэропорт имама Хомейни в Тегеране
Международный аэропорт имама Хомейни в Тегеране - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© iStock.com / efired
Международный аэропорт имама Хомейни в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран отменил все авиаперелеты в аэропорты страны до последующего уведомления.
ТЕГЕРАН, 8 июн - РИА Новости. Иран отменил все авиаперелеты в аэропорты страны, передает агентство Tasnim.
"После официального уведомления о закрытии воздушного пространства на западе страны все рейсы, осуществляемые в аэропорты по всей стране, отменены до последующего уведомления и выполняться не будут", - говорится в сообщении.
Вечером 7 июня Иран выпустил несколько ракет по северу Израиля. Воздушная тревога неоднократно срабатывала в том числе и в Хайфе. Атака последовала через несколько часов после заявлений в Иране о том, что Тегеран ответит на недавний удар израильской армии по пригороду Бейрута. Позже Армия обороны Израиля заявила об ударах по военным целям в центральной и западной частях Ирана. Иран в ответ продолжил обстрелы израильской территории.
Позже Иран сообщил о прекращении своей операции против Израиля.
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