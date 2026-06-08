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Иран объявил о прекращении ударов по Израилю - РИА Новости, 08.06.2026
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14:20 08.06.2026 (обновлено: 15:40 08.06.2026)
Иран объявил о прекращении ударов по Израилю

Иран объявил о прекращении ударов по Израилю при отсутствии эскалации в Ливане

© AP Photo / Francisco SecoЖенщина с иранским флагом в Тегеране
Женщина с иранским флагом в Тегеране - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© AP Photo / Francisco Seco
Женщина с иранским флагом в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иранские военные перестанут атаковать Израиль.
  • Тегеран предупредил о более сокрушительных ударах в случае агрессии ЦАХАЛ в Ливане.
ТЕГЕРАН, 8 июн — РИА Новости. Иранские военные перестанут наносить удары по Израилю, заявил Центральный штаб командования ВС республики "Хатам аль-Анбия".
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"Объявляется прекращение операции вооруженных сил, однако подчеркивается, что в случае продолжения агрессии, в том числе на юге Ливана, будут предприняты более сокрушительные и мощные меры", — процитировало его агентство Fars.
Дым после удара Ирана по Израилю - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Иран использовал баллистические ракеты "Хайбар Шекан" при атаке на Израиль
Вчера, 03:29
Штаб военного командования назвал свои действия уроком для Тель-Авива. Вскоре 12-й канал сообщил, что Израиль согласился прекратить удары по ИРИ по просьбе США, но продолжит вести боевые действия на юге Ливана.
Накануне вечером Иран атаковал израильскую территорию после недавнего удара по пригороду Бейрута со стороны ЦАХАЛ. Корпус стражей исламской революции уточнил, что целью стала авиабаза Рамат Давид, по ней выпустили баллистические ракеты.
Ночью и утром стороны обменивались ударами по военным целям, а также по нефтехимическим предприятиям.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Трамп нецензурно выругался на Нетаньяху по телефону, утверждает Axios
2 июня, 02:54
В конце мая премьер Израиля Биньямин Нетаньяху приказал армии расширить операцию против движения "Хезболла" на юге Ливана. Глава Минобороны Исраэль Кац пояснил, что военные хотят установить контроль в районе реки Летании и демилитаризировать эту зону.
После этого спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф пригрозил остановить переговорный процесс с Вашингтоном и пообещал выступить против Тель-Авива, если тот продолжит военные действия в Ливане.
Глава Белого дома Дональд Трамп, в свою очередь, созвонился с Нетаньяху и представителями "Хезболлы" и объявил, что стороны прекратят огонь.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Хуже, чем наглость: новые требования США пугают своей неадекватностью
26 мая, 08:00
 
В миреЛиванИранИзраильВоенная операция США и Израиля против ИранаКорпус стражей исламской революцииХезболлаИсраэль КацБиньямин Нетаньяху
 
 
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