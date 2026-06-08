Женщина с иранским флагом в Тегеране. Архивное фото

Женщина с иранским флагом в Тегеране

© AP Photo / Francisco Seco Женщина с иранским флагом в Тегеране

Иран объявил о прекращении ударов по Израилю

Краткий пересказ от РИА ИИ Иранские военные перестанут атаковать Израиль.

Тегеран предупредил о более сокрушительных ударах в случае агрессии ЦАХАЛ в Ливане.

ТЕГЕРАН, 8 июн — РИА Новости. Иранские военные перестанут наносить удары по Израилю, заявил Центральный штаб командования ВС республики "Хатам аль-Анбия".

« "Объявляется прекращение операции вооруженных сил, однако подчеркивается, что в случае продолжения агрессии, в том числе на юге Ливана , будут предприняты более сокрушительные и мощные меры", — процитировало его агентство Fars

Штаб военного командования назвал свои действия уроком для Тель-Авива. Вскоре 12-й канал сообщил, что Израиль согласился прекратить удары по ИРИ по просьбе США, но продолжит вести боевые действия на юге Ливана.

Накануне вечером Иран атаковал израильскую территорию после недавнего удара по пригороду Бейрута со стороны ЦАХАЛ . Корпус стражей исламской революции уточнил, что целью стала авиабаза Рамат Давид, по ней выпустили баллистические ракеты.

Ночью и утром стороны обменивались ударами по военным целям, а также по нефтехимическим предприятиям.

В конце мая премьер Израиля Биньямин Нетаньяху приказал армии расширить операцию против движения "Хезболла" на юге Ливана. Глава Минобороны Исраэль Кац пояснил, что военные хотят установить контроль в районе реки Летании и демилитаризировать эту зону.

После этого спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф пригрозил остановить переговорный процесс с Вашингтоном и пообещал выступить против Тель-Авива, если тот продолжит военные действия в Ливане.