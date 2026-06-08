Власти Тегерана готовят подземные парковки в качестве убежищ для горожан

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Администрация Тегерана подготавливает подземные парковки в качестве убежищ для жителей города.
- Иран и Израиль обменялись ракетными ударами.
ТЕГЕРАН, 8 июн - РИА Новости. Администрация Тегерана подготавливает подземные парковки в качестве убежищ для жителей города, заявил официальный представитель мэрии иранской столицы Абдольмоттахер Мохаммадхани.
"Подземные парковки готовятся к использованию в качестве убежищ. В настоящее время предпринимается ряд мер для установления необходимых норм по этому вопросу", - сказал Мохаммадхани, его слова приводит иранское агентство YJC.
Вечером 7 июня Иран выпустил несколько ракет по северу Израиля. Воздушная тревога неоднократно срабатывала в том числе и в Хайфе. Атака последовала через несколько часов после заявлений в Иране о том, что Тегеран ответит на недавний удар израильской армии по пригороду Бейрута. Позже Армия обороны Израиля заявила об ударах по военным целям в центральной и западной частях Ирана. Иран в ответ продолжил обстрелы израильской территории.