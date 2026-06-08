Израиль атаковал цели в Иране, используя баллистические ракеты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Корпус стражей исламской революции сообщил об атаке Израиля на цели в Иране с использованием баллистических ракет воздушного базирования.
- Армия обороны Израиля заявила об ударах по военным целям в центральной и западной частях Ирана.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции сообщил, что Израиль атаковал цели на территории Ирана, используя баллистические ракеты воздушного базирования.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударах по военным целям в центральной и западной частях Ирана.
"Корпус стражей исламской революции заявил, что сионистский враг, используя баллистические ракеты воздушного базирования, атаковал цели на территории нашей страны", - передает IRNA.