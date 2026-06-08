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Израиль атаковал цели в Иране, используя баллистические ракеты - РИА Новости, 08.06.2026
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05:43 08.06.2026
Израиль атаковал цели в Иране, используя баллистические ракеты

КСИР сообщил, что Израиль атаковал цели в Иране ракетами воздушного базирования

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Корпус стражей исламской революции сообщил об атаке Израиля на цели в Иране с использованием баллистических ракет воздушного базирования.
  • Армия обороны Израиля заявила об ударах по военным целям в центральной и западной частях Ирана.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции сообщил, что Израиль атаковал цели на территории Ирана, используя баллистические ракеты воздушного базирования.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударах по военным целям в центральной и западной частях Ирана.
"Корпус стражей исламской революции заявил, что сионистский враг, используя баллистические ракеты воздушного базирования, атаковал цели на территории нашей страны", - передает IRNA.
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