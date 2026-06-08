Иностранный ИИ в России запрещать не будут, заявил Григоренко

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-премьер России Дмитрий Григоренко сообщил, что возможность запрета на использование иностранных нейросетей в России не рассматривается.
- Ведется подготовка национального плана по внедрению технологий на базе ИИ в госсекторе и критической инфраструктуре.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Возможность запрета на использование иностранных нейросетей в России не рассматривается, соответствующих положений в законопроекте об искусственном интеллекте (ИИ) нет, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко на полях ПМЭФ-2026.
"Что касается искусственного интеллекта – мы вообще не рассматриваем запреты, в том числе на иностранные нейросети. Цель регулирования, которое сейчас готовим – простимулировать разработку и спрос на отечественные решения. Запретительных положений в законопроекте нет", – пояснил Григоренко.
Он отметил, что именно российские решения должны применяться в госсекторе и критической инфраструктуре. В том числе с этой целью ведется подготовка национального плана по внедрению технологий на базе ИИ.
"По поручению президента формируем национальный план. Готовим КПЭ для отраслей с акцентом на реальные эффекты от внедрения ИИ. В качестве сквозных показателей рассматриваем рост выручки, снижение затрат, показатели возврата инвестиций и другие", – добавил вице-премьер.
В марте Минцифры РФ опубликовало для общественного обсуждения законопроект о регулировании искусственного интеллекта. В частности, документ закрепляет на законодательном уровне само понятие искусственного интеллекта, устанавливает права и обязанности участников рынка и вводит обязательную маркировку фото-, видео- и аудиоконтента, созданного с помощью ИИ.
Петербургский международный экономический форум прошел с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.