Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Харькове прогремели несколько взрывов.
- О звуках детонации сообщалось и в Днепропетровске.
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В Харькове прогремела серия взрывов, передает телеканал "Общественное".
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"В Харькове был слышен взрыв... Шестой взрыв произошел в Харькове", — говорится в его Telegram-канале.
Вскоре появилась информация о повторных таких инцидентах в городе.
Незадолго до этого поступали сообщения о звуках детонации в Днепропетровске.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в части Харьковской области действует воздушная тревога.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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22 июня 2022, 17:18