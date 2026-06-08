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Гросси не знает, откуда прилетел дрон в районе ЗАЭС во время режима тишины - РИА Новости, 08.06.2026
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15:08 08.06.2026
Гросси не знает, откуда прилетел дрон в районе ЗАЭС во время режима тишины

Гросси: МАГАТЭ не знает, откуда прилетел беспилотник у ЗАЭС 5 июня

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что не знает, откуда прилетел дрон в районе ЗАЭС 5 июня во время режима тишины, и ожидает дополнительной информации.
  • Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что после удара беспилотником ВСУ по ЗАЭС пострадало три человека, два из них в тяжелом состоянии.
ВЕНА, 8 июн - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что не знает, откуда прилетел дрон в районе ЗАЭС 5 июня во время режима тишины, и ожидает дополнительной информации.
МАГАТЭ сообщило в пятницу, что было проинформировано о серьезном инциденте во время разминирования в рамках локального перемирия неподалеку от ЗАЭС. Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что удар беспилотником ВСУ был нанесен у ЗАЭС по инженерам "Росатома", пострадало три человека, два из них в тяжелом состоянии.
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"Нет, нам обещали предоставить дополнительную информацию", - сказал Гросси на пресс-конференции после того, как журналист заявил, что якобы неизвестно, откуда прилетел дрон.
Лихачев ранее отмечал, что Россия призывает МАГАТЭ обратить внимание на нарушение Украиной режима тишины на ЗАЭС.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.
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