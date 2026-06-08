Гросси не знает, откуда прилетел дрон в районе ЗАЭС во время режима тишины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что не знает, откуда прилетел дрон в районе ЗАЭС 5 июня во время режима тишины, и ожидает дополнительной информации.
- Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что после удара беспилотником ВСУ по ЗАЭС пострадало три человека, два из них в тяжелом состоянии.
ВЕНА, 8 июн - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что не знает, откуда прилетел дрон в районе ЗАЭС 5 июня во время режима тишины, и ожидает дополнительной информации.
МАГАТЭ сообщило в пятницу, что было проинформировано о серьезном инциденте во время разминирования в рамках локального перемирия неподалеку от ЗАЭС. Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что удар беспилотником ВСУ был нанесен у ЗАЭС по инженерам "Росатома", пострадало три человека, два из них в тяжелом состоянии.
"Нет, нам обещали предоставить дополнительную информацию", - сказал Гросси на пресс-конференции после того, как журналист заявил, что якобы неизвестно, откуда прилетел дрон.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.