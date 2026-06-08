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Глебов лидирует по числу ускорений за матч среди вингеров до 23 лет в мире - РИА Новости Спорт, 08.06.2026
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Футбол
 
13:02 08.06.2026 (обновлено: 13:04 08.06.2026)
Глебов лидирует по числу ускорений за матч среди вингеров до 23 лет в мире

CIES: Глебов стал лидером по числу ускорений за матч среди вингеров до 23 лет

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкКирилл Глебов
Кирилл Глебов - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кирилл Глебов из московского ЦСКА — лидер по числу ускорений за матч среди вингеров до 23 лет из 45 лучших лиг мира, он совершает в среднем 22,1 ускорения за матч.
  • Глебову 20 лет, в завершившемся сезоне он провел за ЦСКА 33 матча во всех турнирах и забил семь мячей, также на его счету четыре матча в составе сборной России.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Кирилл Глебов из московского ЦСКА является лидером по числу ускорений за матч среди вингеров до 23 лет из 45 лучших лиг мира, следует из анализа Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES).
В среднем за матч Глебов совершает 22,1 ускорение. Вторым по этому показателю является датчанин Адам Дагим из немецкого "Вольфсбурга" (21,4), третьим - ивуариец Базумана Туре из немецкого "Хоффенхайма" (21,1).
Глебову 20 лет. В завершившемся сезоне он провел за ЦСКА 33 матча во всех турнирах и забил семь мячей. Также на его счету четыре матча в составе сборной России.
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