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В ФРГ раскритиковали инициативу об изменении облика советских мемориалов - РИА Новости, 08.06.2026
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17:30 08.06.2026
В ФРГ раскритиковали инициативу об изменении облика советских мемориалов

Кинг: изменение облика советских мемориалов в Берлине создает из РФ образ врага

© РИА Новости / Захари Шойрер | Перейти в медиабанкМемориал павшим советским воинам в Тиргартене в Берлине
Мемориал павшим советским воинам в Тиргартене в Берлине - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Захари Шойрер
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Мемориал павшим советским воинам в Тиргартене в Берлине. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты из фракций СДПГ и "Зеленых" в Палате депутатов Берлина выступили с инициативой о "критической контекстуализации" советских военных мемориалов в Трептов-парке и Тиргартене.
  • Александер Кинг, глава берлинского отделения партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость", назвал инициативы об изменении облика и содержания советских воинских мемориалов частью формирования образа врага в лице России.
БЕРЛИН, 8 июн - РИА Новости. Инициативы берлинских депутатов об изменении облика и содержания расположенных в столице Германии советских воинских мемориалов являются частью формирования образа врага в лице России, заявил глава берлинского отделения партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Александер Кинг.
Представители фракций СДПГ и "Зеленых" в Палате депутатов Берлина выступили ранее с инициативой о так называемой "критической контекстуализации" советских военных мемориалов в Трептов-парке и Тиргартене. Как сообщала газета Welt am Sonntag, немецкие депутаты потребовали установить у гранитных стел с цитатами Иосифа Сталина пояснительные стенды и QR-коды, чтобы дополнить их информацией о "преступлениях сталинского режима", пакте Молотова-Риббентропа и "жертвах советской власти".
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"Я рассматриваю это как часть создания образа врага в лице России. То есть просто не хотят оставлять русским право распоряжаться нашей общей историей, которая ведь у нас есть", - сказал Кинг "Известиям".
Кинг подчеркнул, что мемориалы должны напоминать о победе Советского Союза над нацистской Германией и окончании Второй мировой войны в Европе. По его словам, любые изменения вокруг таких объектов недопустимо проводить в одностороннем порядке, без консультаций с российской стороной и с учетом действующих международных договоров.
"Нельзя изменять что-то в одностороннем порядке по своему усмотрению", - подчеркнул Кинг.
При этом, говоря о шансах на реализацию инициатив берлинских депутатов, политик оценил как высокие.
Флаг России и Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Посольство России в ФРГ назвало попытки изменить смысл Победы кощунством
Вчера, 11:01
"К сожалению, это вполне возможно, если не противостоять этому… СДПГ и "Зеленые" также пользуются поддержкой "Левых", они очень активно продвигают эту идею", - отметил Кинг.
Посольство России в Германии назвало в понедельник недопустимыми и кощунственными любые попытки нивелировать значение, а также изменить первоначальный смысл и поместить в иной исторический контекст значение символов Победы над нацистской Германией. В этой связи в посольстве призвали Берлин не заниматься историческим ревизионизмом, борясь с памятниками, а способствовать восстановлению исторической справедливости путем официального признания Германией преступлений нацистов и их пособников геноцидом народов Советского Союза.
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