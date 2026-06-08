Мемориал павшим советским воинам в Тиргартене в Берлине. Архивное фото

Мемориал павшим советским воинам в Тиргартене в Берлине

В ФРГ раскритиковали инициативу об изменении облика советских мемориалов

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутаты из фракций СДПГ и "Зеленых" в Палате депутатов Берлина выступили с инициативой о "критической контекстуализации" советских военных мемориалов в Трептов-парке и Тиргартене.

Александер Кинг, глава берлинского отделения партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость", назвал инициативы об изменении облика и содержания советских воинских мемориалов частью формирования образа врага в лице России.

БЕРЛИН, 8 июн - РИА Новости. Инициативы берлинских депутатов об изменении облика и содержания расположенных в столице Германии советских воинских мемориалов являются частью формирования образа врага в лице России, заявил глава берлинского отделения партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Александер Кинг.

Представители фракций СДПГ и "Зеленых" в Палате депутатов Берлина выступили ранее с инициативой о так называемой "критической контекстуализации" советских военных мемориалов в Трептов-парке и Тиргартене. Как сообщала газета Welt am Sonntag, немецкие депутаты потребовали установить у гранитных стел с цитатами Иосифа Сталина пояснительные стенды и QR-коды, чтобы дополнить их информацией о "преступлениях сталинского режима", пакте Молотова-Риббентропа и "жертвах советской власти".

« "Я рассматриваю это как часть создания образа врага в лице России. То есть просто не хотят оставлять русским право распоряжаться нашей общей историей, которая ведь у нас есть", - сказал Кинг " Известиям ".

Кинг подчеркнул, что мемориалы должны напоминать о победе Советского Союза над нацистской Германией и окончании Второй мировой войны в Европе . По его словам, любые изменения вокруг таких объектов недопустимо проводить в одностороннем порядке, без консультаций с российской стороной и с учетом действующих международных договоров.

"Нельзя изменять что-то в одностороннем порядке по своему усмотрению", - подчеркнул Кинг.

При этом, говоря о шансах на реализацию инициатив берлинских депутатов, политик оценил как высокие.

"К сожалению, это вполне возможно, если не противостоять этому… СДПГ и "Зеленые" также пользуются поддержкой "Левых", они очень активно продвигают эту идею", - отметил Кинг.