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Депутат бундестага призвал Германию отстаивать запуск "Северного потока" - РИА Новости, 08.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
06:28 08.06.2026
Депутат бундестага призвал Германию отстаивать запуск "Северного потока"

Депутат Котре призвал Германию отстаивать запуск «Северного потока»

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДепутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре
Депутат бундестага от партии Альтернатива для Германии Штеффен Котре - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре призвал Германию отстаивать запуск «Северного потока» в ЕС.
  • По мнению Котре, запуск газопровода принесет пользу всем, и Германия должна отстаивать свою позицию внутри ЕС по этому вопросу.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Депутат бундестага от правой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре в беседе с РИА Новости призвал Германию отстаивать запуск "Северного потока" в ЕС.
"Но если бы Германия захотела снова запустить этот газопровод, то он был бы восстановлен и введен в эксплуатацию. В этом вопросе Германия должна также отстаивать свою позицию внутри ЕС, потому что это просто необходимо и потому что наличие такого трубопровода приносит пользу всем", - сказал Котре на полях ПМЭФ.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
ФРГ боится провести расследование по "Северному потоку", заявил депутат АдГ
5 июня, 03:16
Петербургский международный экономический форум в этом году проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.
Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
ФРГ запустила бы "Северный поток", если бы хотела, считает депутат АдГ
6 июня, 04:07
 
ПМЭФ-2026В миреГерманияРоссияСШАШтеффен КотреСеймур ХершДмитрий ПесковЕвросоюзГенеральная прокуратура РФМинистерство обороны СШАСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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