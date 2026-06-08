Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре призвал Германию отстаивать запуск «Северного потока» в ЕС.
- По мнению Котре, запуск газопровода принесет пользу всем, и Германия должна отстаивать свою позицию внутри ЕС по этому вопросу.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Депутат бундестага от правой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре в беседе с РИА Новости призвал Германию отстаивать запуск "Северного потока" в ЕС.
"Но если бы Германия захотела снова запустить этот газопровод, то он был бы восстановлен и введен в эксплуатацию. В этом вопросе Германия должна также отстаивать свою позицию внутри ЕС, потому что это просто необходимо и потому что наличие такого трубопровода приносит пользу всем", - сказал Котре на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.
Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.