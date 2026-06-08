Депутат бундестага призвал Германию отстаивать запуск "Северного потока"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Депутат бундестага от правой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре в беседе с РИА Новости призвал Германию отстаивать запуск "Северного потока" в ЕС.