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Германия не сможет бесконечно поддерживать Украину, заявили в бундестаге - РИА Новости, 08.06.2026
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00:36 08.06.2026 (обновлено: 02:01 08.06.2026)
Германия не сможет бесконечно поддерживать Украину, заявили в бундестаге

Депутат Котре: Германия не сможет бесконечно нести расходы на поддержку Украины

© Фото : официальный сайт Штеффена КотреОфициальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре
Официальный представитель фракции Альтернатива для Германии в бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Фото : официальный сайт Штеффена Котре
Официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил, что Германия не сможет бесконечно нести расходы на поддержку Украины.
  • По словам Котре, если начнется движение по предоставлению Украине статуса ассоциированного члена ЕС, то платить за это снова придется прежде всего немцам.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Германия не сможет бесконечно нести расходы на поддержку Украины, заявил РИА Новости депутат бундестага от правой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре.
Ранее Германия предложила предоставить Украине статус ассоциированного члена ЕС. По словам Котре, если движение в этом направлении начнется, то платить за это снова придется прежде всего немцам.
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"Германия и сейчас несет наибольшие расходы. Этих средств не хватает самой Германии, и такая ситуация тоже не может продолжаться бесконечно долго", - сказал Котре на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2026В миреГерманияУкраинаШтеффен КотреЕвросоюз
 
 
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