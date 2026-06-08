Германия не сможет бесконечно поддерживать Украину, заявили в бундестаге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Германия не сможет бесконечно нести расходы на поддержку Украины, заявил РИА Новости депутат бундестага от правой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре.

"Германия и сейчас несет наибольшие расходы. Этих средств не хватает самой Германии, и такая ситуация тоже не может продолжаться бесконечно долго", - сказал Котре на полях ПМЭФ.