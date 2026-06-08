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"Ухта" приостановила выступление из-за финансовых проблем - РИА Новости Спорт, 08.06.2026
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Футбол
 
14:39 08.06.2026
"Ухта" приостановила выступление из-за финансовых проблем

Чемпион России по футзалу "Ухта" приостановил игру из-за финансовых проблем

© Соцсети клуба "Ухта"Футболисты "Ухты"
Футболисты Ухты - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Соцсети клуба "Ухта"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Клуб «Ухта» стал действующим чемпионом России по футзалу, победив в четвертом матче финальной серии.
  • Клуб «Ухта» завоевал золотые медали турнира и выиграл национальное первенство во второй раз в своей истории.
  • Президент клуба «Ухта» Виталий Габуев заявил о приостановке выступления клуба в Суперлиге из-за финансовых проблем.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Действующий чемпион России по футзалу "Ухта" приостановил выступление в Суперлиге из-за финансовых проблем, заявил президент клуба Виталий Габуев.
В четверг "Ухта" победила "Тюмень" в четвертом матче финальной серии чемпионата России по футзалу и завоевала золотые медали турнира. Клуб выиграл национальное первенство во второй раз в своей истории.
"К сожалению, обращаюсь к вам с плохой новостью. В силу значительного уменьшения количества денег, которые мы зарабатываем, и моих возможностей финансировать клуб, я решил приостановить наше участие в Суперлиге. Оставить только дублирующий состав в Высшей лиге", - сказал Габуев в видео, опубликованном в Telegram-канале клуба.
"Мы не планировали такое развитие событий, но ситуация ухудшалась не только в течение этого сезона, а на протяжении года-полутора. Нам удалось дотянуть до этого сезона и, надеюсь, порадовать вас вторым чемпионством. У нас были запланированы подписания. И россиян, и легионеров. Будем разбираться, как-то пристраивать ребят", - добавил функционер.
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