Сборная России по футболу U-15 обыграла команду Туниса в товарищеском матче

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная России, составленная из футболистов до 15 лет, победила сверстников из Туниса в товарищеском матче в понедельник со счетом 1:0.
- В пятницу, 5 июня, сборная России обыграла сверстников из Туниса со счетом 2:1.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Сборная России, составленная из футболистов до 15 лет, победила сверстников из Туниса в товарищеском матче.
Встреча в Тунисе прошла в понедельник и завершилась со счетом 1:0 в пользу россиян. Единственный мяч на 80-й минуте забил Иван Казакевич. На 72-й минуте красную карточку получил главный тренер сборной России Денис Первушин, на 80-й с поля был удален защитник Герман Войцеховский.
В пятницу, 5 июня, сборная России обыграла сверстников из Туниса со счетом 2:1.