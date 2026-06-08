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Сборная России по футболу U-15 обыграла команду Туниса в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 08.06.2026
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Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
21:20 08.06.2026
Сборная России по футболу U-15 обыграла команду Туниса в товарищеском матче

Сборная России по футболу до 15 лет обыграла команду Туниса в товарищеском матче

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Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости
Футбольный мяч. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная России, составленная из футболистов до 15 лет, победила сверстников из Туниса в товарищеском матче в понедельник со счетом 1:0.
  • В пятницу, 5 июня, сборная России обыграла сверстников из Туниса со счетом 2:1.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Сборная России, составленная из футболистов до 15 лет, победила сверстников из Туниса в товарищеском матче.
Встреча в Тунисе прошла в понедельник и завершилась со счетом 1:0 в пользу россиян. Единственный мяч на 80-й минуте забил Иван Казакевич. На 72-й минуте красную карточку получил главный тренер сборной России Денис Первушин, на 80-й с поля был удален защитник Герман Войцеховский.
В пятницу, 5 июня, сборная России обыграла сверстников из Туниса со счетом 2:1.
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