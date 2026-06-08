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Бевеев удивил выбором фаворита чемпионата мира по футболу - РИА Новости Спорт, 08.06.2026
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Футбол
 
20:09 08.06.2026 (обновлено: 20:18 08.06.2026)
Бевеев удивил выбором фаворита чемпионата мира по футболу

Защитник сборной России Бевеев назвал команду Японии фаворитом ЧМ по футболу

© Фото : Соцсети клуба Мингиян Бевеев
 Мингиян Бевеев - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Фото : Соцсети клуба
Мингиян Бевеев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мингиян Бевеев, защитник калининградской «Балтики» и сборной России, назвал команду Японии фаворитом чемпионата мира по футболу.
  • Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.
КАЛИНИНГРАД, 8 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Защитник калининградской "Балтики" и сборной России Мингиян Бевеев назвал команду Японии фаворитом чемпионата мира по футболу.
Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике пройдет с 11 июня по 19 июля. Японцы сыграют в группе F с командами Нидерландов, Швеции и Туниса. Во вторник сборная России примет команду Тринидада и Тобаго в Калининграде.
"Мой фаворит - Япония", - сказал Бевеев на пресс-конференции.
При этом помощник Валерия Карпина Виктор Онопко назвал фаворитом грядущего турнира сборную Испании.
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