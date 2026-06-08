Бевеев удивил выбором фаворита чемпионата мира по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мингиян Бевеев, защитник калининградской «Балтики» и сборной России, назвал команду Японии фаворитом чемпионата мира по футболу.
- Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.
КАЛИНИНГРАД, 8 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Защитник калининградской "Балтики" и сборной России Мингиян Бевеев назвал команду Японии фаворитом чемпионата мира по футболу.
Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике пройдет с 11 июня по 19 июля. Японцы сыграют в группе F с командами Нидерландов, Швеции и Туниса. Во вторник сборная России примет команду Тринидада и Тобаго в Калининграде.
"Мой фаворит - Япония", - сказал Бевеев на пресс-конференции.
При этом помощник Валерия Карпина Виктор Онопко назвал фаворитом грядущего турнира сборную Испании.