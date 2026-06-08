ФИФА урегулировала спор с экс-игроком "Локомотива" Диарра

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лассана Диарра потребовал от ФИФА и Королевской бельгийской футбольной ассоциации возмещения ущерба в размере 65 млн евро.
- Европейский суд встал на сторону Диарра, постановив, что некоторые правила ФИФА, регулирующие трансферы между клубами, противоречат законодательству ЕС.
- ФИФА и Лассана Диарра урегулировали все судебные споры, при этом ФИФА не признала своей ответственности и не осуществляла выплат в качестве компенсации.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) урегулировала судебный спор с бывшим полузащитником московского "Локомотива" и махачкалинского "Анжи" Лассана Диарра, сообщает L'Equipe со ссылкой на организацию.
В августе 2025 года Диарра потребовал от ФИФА и Королевской бельгийской футбольной ассоциации (RBFA) возмещения ущерба в размере 65 млн евро. В октябре 2024 года Европейский суд встал на сторону экс-футболиста в иске к ФИФА, постановив, что некоторые правила организации, регулирующие трансферы между клубами, противоречат законодательству ЕС и препятствуют свободе передвижения профессиональных футболистов, которые хотят перейти в новый клуб на территории другого государства ЕС. В том же месяце организация Justice for Players, созданная для защиты интересов профессиональных футболистов, сообщила на своем сайте, что готовится подать многомиллиардный иск против ФИФА, используя прецедент Диарра.
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"В результате достигнутого всеобъемлющего соглашения Лассана Диарра и ФИФА урегулировали все судебные споры между собой. ФИФА не признала своей ответственности и не осуществляла никаких выплат в качестве компенсации", - приводит издание заявление ФИФА.
Диарра защищал цвета "Локомотива" в сезоне-2013/14 и стал бронзовым призером чемпионата России. Летом 2014 года хавбек покинул московский клуб и не явился на тренировочный сбор. Позже ФИФА обязала Диарра, который в июле 2015 года стал игроком французского "Марселя", выплатить "Локомотиву" 10 миллионов евро за нарушения, которые привели к разрыву контракта. Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил решение ФИФА. Бельгийский "Шарлеруа", интересовавшийся игроком, отказался от подписания контракта с французом, опасаясь принять на себя часть штрафов. Соглашение не было подписано, и Диарра посчитал, что срыв сделки произошел из-за того, что ФИФА и RBFA не предоставили гарантий бельгийской команде в установленные сроки.
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