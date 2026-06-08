ФИФА урегулировала спор с экс-игроком "Локомотива" Диарра

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"В результате достигнутого всеобъемлющего соглашения Лассана Диарра и ФИФА урегулировали все судебные споры между собой. ФИФА не признала своей ответственности и не осуществляла никаких выплат в качестве компенсации", - приводит издание заявление ФИФА.