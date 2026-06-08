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Писарев заявил, что не верит в Аргентину и Бразилию на ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 08.06.2026
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Футбол
 
15:09 08.06.2026 (обновлено: 15:14 08.06.2026)
Писарев заявил, что не верит в Аргентину и Бразилию на ЧМ-2026

Тренер сборной России Писарев не включил аргентинцев в число фаворитов ЧМ-2026

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПомощник главного тренера сборной России Николай Писарев
Помощник главного тренера сборной России Николай Писарев - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Помощник главного тренера сборной России Николай Писарев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Николай Писарев не включил команду Аргентины в число фаворитов предстоящего чемпионата мира 2026 года.
  • По мнению Писарева, среди фаворитов турнира — Португалия, Франция, Англия и Испания.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Помощник главного тренера сборной России по футболу Николай Писарев в разговоре с РИА Новости не включил в число фаворитов предстоящего чемпионата мира 2026 года действующего победителя турнира команду Аргентины.
Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
"Португалия, Франция, Англия, Испания. В Аргентину и Бразилию не верю. Больше склоняюсь к европейским сборным", - сказал Писарев, отвечая на вопрос о фаворитах чемпионата мира.
В финале чемпионата мира 2022 года в Катаре сборная Аргентины обыграла команду Франции (3:3, 4:2 - по пенальти).
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ФутболСпортАргентинаФранцияРоссияНиколай ПисаревЧМ по футболу 2026
 
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