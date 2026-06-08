Писарев заявил, что не верит в Аргентину и Бразилию на ЧМ-2026

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Помощник главного тренера сборной России по футболу Николай Писарев в разговоре с РИА Новости не включил в число фаворитов предстоящего чемпионата мира 2026 года действующего победителя турнира команду Аргентины.