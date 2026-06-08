Писарев заявил, что не верит в Аргентину и Бразилию на ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Николай Писарев не включил команду Аргентины в число фаворитов предстоящего чемпионата мира 2026 года.
- По мнению Писарева, среди фаворитов турнира — Португалия, Франция, Англия и Испания.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Помощник главного тренера сборной России по футболу Николай Писарев в разговоре с РИА Новости не включил в число фаворитов предстоящего чемпионата мира 2026 года действующего победителя турнира команду Аргентины.
В финале чемпионата мира 2022 года в Катаре сборная Аргентины обыграла команду Франции (3:3, 4:2 - по пенальти).
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