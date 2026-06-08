Бывший игрок "Шинника" и сборной Буркина-Фасо Загре умер в 27 лет

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"К сожалению, вчера Загре умер. Такая печальная новость. Год назад немецкие врачи говорили, что ему жить оставалось, дай бог, чтобы с родителями попрощаться. Я его как-то годик протянул, он прошел испытание химиотерапией и, по крайней мере, увидел своих близких и родственников. Загре умер у себя дома", - сказал Селюк.