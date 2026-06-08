Бывший игрок "Шинника" и сборной Буркина-Фасо Загре умер в 27 лет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший защитник ярославского "Шинника" и сборной Буркина-Фасо Бен Азиз Загре умер в возрасте 27 лет.
- У футболиста обнаружили опухоль в ноге, он перенес ампутацию и проходил лечение, включая химиотерапию.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший защитник ярославского "Шинника" и сборной Буркина-Фасо Бен Азиз Загре умер в возрасте 27 лет, сообщил РИА Новости агент экс-футболиста Дмитрий Селюк.
Причина смерти не уточняется. В апреле 2025 года у футболиста была обнаружена опухоль в ноге. В марте 2026 года Загре перенес ампутацию ноги.
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"К сожалению, вчера Загре умер. Такая печальная новость. Год назад немецкие врачи говорили, что ему жить оставалось, дай бог, чтобы с родителями попрощаться. Я его как-то годик протянул, он прошел испытание химиотерапией и, по крайней мере, увидел своих близких и родственников. Загре умер у себя дома", - сказал Селюк.
В ходе игровой карьеры Загре выступал за ряд клубов, включая датский "Эсбьерг", португальскую "Виторию", казахстанский "Кайсар" и ярославский "Шинник", за который играл с февраля 2024 года. В составе клуба он провел 44 матча и забил четыре мяча. Загре завершил карьеру в июле 2025 года. Также на его счету один матч за сборную Буркина-Фасо.
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