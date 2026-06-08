В "Урале" анонсировали объявление главного тренера в ближайшие дни

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Василий Березуцкий ушел с поста главного тренера футбольного клуба «Урал» по истечении срока контракта.
- Имя нового главного тренера клуба будет объявлено в ближайшие дни.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов в разговоре с РИА Новости заявил, что имя нового главного тренера команды будет объявлено в ближайшие дни.
В понедельник "Урал" объявил об уходе Василия Березуцкого с поста главного тренера команды по истечении срока контракта. По итогам сезона-2025/26 екатеринбуржцы вышли в стыковые матчи за право выхода в Российскую премьер-лигу, в которых уступили махачкалинскому "Динамо" и остались во втором по силе дивизионе отечественного футбола.
"Определимся через два-три дня и сразу все дадим. Шорт-лист кандидатов максимально короткий", - сказал Иванов.
Василий Березуцкий возглавлял "Урал" с декабря 2025 года. Под его руководством команда провела 15 официальных матчей, одержала шесть побед, два раза сыграла вничью и потерпела семь поражений при разнице мячей 21:16.