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В "Урале" анонсировали объявление главного тренера в ближайшие дни - РИА Новости Спорт, 08.06.2026
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Футбол
 
14:41 08.06.2026
В "Урале" анонсировали объявление главного тренера в ближайшие дни

Президент "Урала" заявил, что имя нового тренера будет объявлено в ближайшие дни

© Изображение из открытых источниковЭмблема ФК "Урал"
Эмблема ФК Урал - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Изображение из открытых источников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Василий Березуцкий ушел с поста главного тренера футбольного клуба «Урал» по истечении срока контракта.
  • Имя нового главного тренера клуба будет объявлено в ближайшие дни.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов в разговоре с РИА Новости заявил, что имя нового главного тренера команды будет объявлено в ближайшие дни.
В понедельник "Урал" объявил об уходе Василия Березуцкого с поста главного тренера команды по истечении срока контракта. По итогам сезона-2025/26 екатеринбуржцы вышли в стыковые матчи за право выхода в Российскую премьер-лигу, в которых уступили махачкалинскому "Динамо" и остались во втором по силе дивизионе отечественного футбола.
"Определимся через два-три дня и сразу все дадим. Шорт-лист кандидатов максимально короткий", - сказал Иванов.
Василий Березуцкий возглавлял "Урал" с декабря 2025 года. Под его руководством команда провела 15 официальных матчей, одержала шесть побед, два раза сыграла вничью и потерпела семь поражений при разнице мячей 21:16.
Василий Березуцкий - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Василий Березуцкий покинул пост главного тренера "Урала"
Вчера, 11:14
 
ФутболРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)УралДинамо МоскваВасилий БерезуцкийГригорий Иванов
 
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