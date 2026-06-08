В "Урале" анонсировали объявление главного тренера в ближайшие дни

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов в разговоре с РИА Новости заявил, что имя нового главного тренера команды будет объявлено в ближайшие дни.

Василий Березуцкий возглавлял "Урал" с декабря 2025 года. Под его руководством команда провела 15 официальных матчей, одержала шесть побед, два раза сыграла вничью и потерпела семь поражений при разнице мячей 21:16.