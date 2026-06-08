Краткий пересказ от РИА ИИ
- База сборной Англии на чемпионате мира по футболу находится в Канзас-Сити, Миссури, который является одним из самых опасных городов в США.
- Чемпионат мира 2026 года впервые пройдет с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики.
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. База сборной Англии на чемпионате мира по футболу находится в одном из самых опасных городов в США, выяснило РИА Новости, изучив статистику преступлений.
Место тренировок команды расположено в Канзас-Сити, Миссури. Общий показатель насильственных преступлений в городе составляет 1,3 тысячи на 100 тысяч человек, следует из изученных РИА Новости данных. Эта цифра почти в четыре раза больше, чем в среднем по стране (359 на 100 тысяч).
Только в 2025 году в городе зафиксировано 138 убийств, 349 изнасилований, больше тысячи грабежей и более 5,4 тысячи нападений с отягчающими обстоятельствами, согласно полицейским данным.