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Сборная Англии на ЧМ тренируется в одном из самых опасных городов США - РИА Новости Спорт, 08.06.2026
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Футбол
 
05:37 08.06.2026
Сборная Англии на ЧМ тренируется в одном из самых опасных городов США

База сборной Англии на ЧМ находится в одном из самых опасных городов в США

© AP Photo / Kin CheungФутболисты сборной Англии
Футболисты сборной Англии - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© AP Photo / Kin Cheung
Футболисты сборной Англии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • База сборной Англии на чемпионате мира по футболу находится в Канзас-Сити, Миссури, который является одним из самых опасных городов в США.
  • Чемпионат мира 2026 года впервые пройдет с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики.
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. База сборной Англии на чемпионате мира по футболу находится в одном из самых опасных городов в США, выяснило РИА Новости, изучив статистику преступлений.
Место тренировок команды расположено в Канзас-Сити, Миссури. Общий показатель насильственных преступлений в городе составляет 1,3 тысячи на 100 тысяч человек, следует из изученных РИА Новости данных. Эта цифра почти в четыре раза больше, чем в среднем по стране (359 на 100 тысяч).
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Только в 2025 году в городе зафиксировано 138 убийств, 349 изнасилований, больше тысячи грабежей и более 5,4 тысячи нападений с отягчающими обстоятельствами, согласно полицейским данным.
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.
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ФутболАнглияСШАКанзас-Сити (Миссури)ЧМ по футболу 2026Спорт
 
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