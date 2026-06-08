Сборная Англии на ЧМ тренируется в одном из самых опасных городов США

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. База сборной Англии на чемпионате мира по футболу находится в одном из самых опасных городов в США, выяснило РИА Новости, изучив статистику преступлений.

Только в 2025 году в городе зафиксировано 138 убийств, 349 изнасилований, больше тысячи грабежей и более 5,4 тысячи нападений с отягчающими обстоятельствами, согласно полицейским данным.