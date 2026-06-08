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Нутрициолог рассказала, чем полезны финики - РИА Новости, 08.06.2026
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04:10 08.06.2026 (обновлено: 11:26 08.06.2026)
Нутрициолог рассказала, чем полезны финики

Нутрициолог Бак-Жулдыз: финики являются кладовой природных витаминов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкФиники
Финики - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Саудовская Аравия намерена экспортировать в РФ энергетические напитки на основе фиников и увеличить экспорт самих фиников.
  • Нутрициолог Бак-Жулдыз рекомендует выбирать саудовские финики премиального сорта «аджва», которые выращиваются на территории Медины и относятся к более сухим сортам.
  • В Саудовской Аравии произрастают 300–400 сортов фиников, которые отличаются по цвету, форме, размеру, текстуре и вкусу.
ДОХА, 8 июн - РИА Новости, Юлия Троицкая. Появление на российском рынке энергетических напитков из саудовских фиников обрадует любителей здорового питания, так как финики являются кладовой природных витаминов, поделилась мнением с РИА Новости живущая в Катаре тренер и нутрициолог из Казахстана Бак-Жулдыз.
Ранее заместитель министра сельского хозяйства Саудовской Аравии Али бен Мухаммед аш-Шейх сообщал РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума, что Саудовская Аравия намерена экспортировать в РФ энергетические напитки на основе фиников и увеличить экспорт самих фиников, такие соглашения были подписаны на форуме.
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"Финики - это очень полезная еда. Природные витамины, столько полезных веществ внутри. Даже сама косточка фиников богата клетчаткой, её можно заваривать и пить в качестве электролитов", - рассказала Жулдыз.
При этом она посоветовала покупать саудовские финики премиального сорта "аджва", чтобы не спровоцировать скачок сахара в крови. Они выращиваются только на территории Медины и относятся к более сухим сортам, поэтому менее сладкие.
В Саудовской Аравии произрастают 300-400 сортов фиников, которые отличаются по цвету, форме, размеру, текстуре и вкусу.
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