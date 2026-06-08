Число жертв землетрясения на Филиппинах увеличилось до 19

Кроме того, пострадали 134 человека. Еще семеро числятся пропавшими без вести.

Мощное землетрясение произошло у берегов острова Минданао в 7:38 по местному времени. По данным EMSC , магнитуда составляла 8,1, позже ее скорректировали до 7,8.