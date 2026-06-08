Последствия мощного землетрясения на Филиппинах

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На Филиппинах произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8, затем последовало несколько афтершоков. Погибли не менее 15 человек, сотни пострадали. Последствия разгула стихии — в фотоленте РИА Новости.