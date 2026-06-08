Последствия мощного землетрясения на Филиппинах

Землетрясение зафиксировали в 07:38 по местному времени (02:38 мск) у берегов острова Минданао.
Землетрясение зафиксировали в 07:38 по местному времени (02:38 мск) у берегов острова Минданао.
Очаг залегал в 58 километрах от города Генерал-Сантос на глубине 57 километров.
Очаг залегал в 58 километрах от города Генерал-Сантос на глубине 57 километров.
Первоначально Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщал о магнитуде 8,1, позже пересмотрел ее до 7,8.
Первоначально Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщал о магнитуде 8,1, позже пересмотрел ее до 7,8.
За землетрясением последовали 11 афтершоков — магнитудой от 4,8 до 6,5.
За землетрясением последовали 11 афтершоков — магнитудой от 4,8 до 6,5.
Кроме того, у берегов Индонезии произошло не менее трех землетрясений магнитудой от 2,6 до 4,3.
Кроме того, у берегов Индонезии произошло не менее трех землетрясений магнитудой от 2,6 до 4,3.
Жертвами стихии стали 15 человек, еще 200 пострадали.
Жертвами стихии стали 15 человек, еще 200 пострадали.
На острове Минданао обрушились несколько зданий, город Коронaдал и другие районы остались без света, воды и интернета.
На острове Минданао обрушились несколько зданий, город Коронaдал и другие районы остались без света, воды и интернета.
Международный аэропорт в городе Генерал-Сантос приостановил работу.
Международный аэропорт в городе Генерал-Сантос приостановил работу.
После землетрясения объявили угрозу цунами. В шести префектурах Японии эвакуировали более 180 тысяч человек.
После землетрясения объявили угрозу цунами. В шести префектурах Японии эвакуировали более 180 тысяч человек.
Предупреждение о цунами действовало два часа, высота волн за это время составила от десяти сантиметров до 1,48 метра.
Предупреждение о цунами действовало два часа, высота волн за это время составила от десяти сантиметров до 1,48 метра.