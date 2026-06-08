Ассоциация Украины с ЕС направлена против России, заявили в бундестаге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Проект ассоциации Украины с Евросоюзом направлен против России, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил депутат бундестага от правой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре.