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Ассоциация Украины с ЕС направлена против России, заявили в бундестаге - РИА Новости, 08.06.2026
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03:06 08.06.2026
Ассоциация Украины с ЕС направлена против России, заявили в бундестаге

Депутат Котре: проект ассоциации Украины с ЕС направлен против России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаги Украины и Европейского союза на одной из улиц Киева
Флаги Украины и Европейского союза на одной из улиц Киева - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Флаги Украины и Европейского союза на одной из улиц Киева. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре считает, что проект ассоциации Украины с Евросоюзом направлен против России.
  • Котре утверждает, что экономическая основа проекта ассоциации Украины с ЕС слаба и в итоге начнет разрушаться.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Проект ассоциации Украины с Евросоюзом направлен против России, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил депутат бундестага от правой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре.
"Мы имеем дело с идеологическим и политическим проектом, который, опять же, направлен против России. Именно это показывает, что его экономическая основа крайне слаба и в конечном итоге начнет разрушаться", - сказал Котре на полях ПМЭФ, комментируя предложение Германии предоставить Украине статус ассоциированного члена ЕС.
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Сбор гостей на пленарное заседание ПМЭФ-2026. Штеффен Котре - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
Статус ассоциированного члена ЕС для Украины угрожает ЕС, заявил депутат
7 июня, 05:13
 
ПМЭФ-2026В миреУкраинаРоссияГерманияШтеффен КотреЕвросоюз
 
 
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