Ассоциация Украины с ЕС направлена против России, заявили в бундестаге

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре считает, что проект ассоциации Украины с Евросоюзом направлен против России.
- Котре утверждает, что экономическая основа проекта ассоциации Украины с ЕС слаба и в итоге начнет разрушаться.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Проект ассоциации Украины с Евросоюзом направлен против России, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил депутат бундестага от правой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре.
"Мы имеем дело с идеологическим и политическим проектом, который, опять же, направлен против России. Именно это показывает, что его экономическая основа крайне слаба и в конечном итоге начнет разрушаться", - сказал Котре на полях ПМЭФ, комментируя предложение Германии предоставить Украине статус ассоциированного члена ЕС.
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.