Коротышкин назвал выход Ефимовой на ЧЕ-2026 грандиозным событием

"У нас есть четкие критерии отбора: есть норматив, выполнишь его - автоматически получишь путевку на чемпионат Европы. Едут первые два человека. Те, кто не выполнил норматив, выполняют его в эстафетах. У нас есть эстафетная команда для участия в чемпионате Европы, мы заполняем и эту квоту. Вопрос будет решаться на президиуме по предложению главного тренера. Юлию в любом случае уже можно поздравить. Будем надеяться, что она будет только улучшать свое время", - отметил Коротышкин.