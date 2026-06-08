Коротышкин назвал выход Ефимовой на ЧЕ-2026 грандиозным событием

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Юлия Ефимова завоевала серебро на дистанции 50 метров брассом на чемпионате России и выполнила норматив для участия в чемпионате Европы.
- Вице-президент Федерации водных видов спорта России Евгений Коротышкин назвал участие Юлии Ефимовой в чемпионате Европы грандиозным событием.
- По словам Коротышкина, первые два спортсмена, выполнившие норматив, автоматически получают путевку на чемпионат Европы, а те, кто не выполнил норматив, могут это сделать в эстафетах.
КАЗАНЬ, 8 июня - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Вице-президент Федерации водных видов спорта России призер Олимпийских игр Евгений Коротышкин заявил РИА Новости, что отбор Юлии Ефимовой на чемпионат Европы является грандиозным событием.
В воскресенье 34-летняя Ефимова завоевала серебро на дистанции 50 метров брассом на чемпионате России, выполнив норматив для участия в чемпионате Европы.
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"Это действительно грандиозное событие дня. Юлия Ефимова поедет на чемпионат Европы, и мы все этому рады. Юлия не останавливается на достигнутом, она каждый раз находит в себе силы и возможности продолжать выступать. У нас есть еще один хороший пример - Николас Сантос, который на сегодняшний день участвовал в серии коммерческих стартов и попал в призы, а ему, к слову, 46 лет. Мы уже говорили о том, что если он отберется на Олимпийские игры в 2028 году, то ему будет 48 лет", - сказал Коротышкин.
"У нас есть четкие критерии отбора: есть норматив, выполнишь его - автоматически получишь путевку на чемпионат Европы. Едут первые два человека. Те, кто не выполнил норматив, выполняют его в эстафетах. У нас есть эстафетная команда для участия в чемпионате Европы, мы заполняем и эту квоту. Вопрос будет решаться на президиуме по предложению главного тренера. Юлию в любом случае уже можно поздравить. Будем надеяться, что она будет только улучшать свое время", - отметил Коротышкин.
На счету Ефимовой две серебряные и одна бронзовая награда Олимпийских игр, а также шесть золотых медалей чемпионатов мира.