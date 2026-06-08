Активисты добиваются отмены боя UFC в Белом доме

ВАШИНГТОН, 8 июн – РИА Новости. Правозащитная организация Public Integrity Project подала федеральный иск с требованием отменить Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) на территории Белого дома, сообщает телеканал CBS со ссылкой на судебные документы.

Мероприятие пройдет на 14 июня на лужайке перед Белым домом, где уже началось строительство трибун и октагона. Активисты называют мероприятие "глубоко коррумпированным".

В иске также указано, что проведение коммерческого турнира на территории национальных парков нарушает федеральное законодательство. Кроме того, строительство спортивной арены и массивной арки на Южной лужайке не получило одобрения Конгресса и не прошло обязательную экспертизу.