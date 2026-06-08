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Активисты добиваются отмены боя UFC в Белом доме - РИА Новости Спорт, 08.06.2026
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03:56 08.06.2026
Активисты добиваются отмены боя UFC в Белом доме

Активисты через суд пытаются отменить бой UFC в Белом доме

© UFC Графика UFC по турниру в Белом доме
Графика UFC по турниру в Белом доме - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© UFC
Графика UFC по турниру в Белом доме. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правозащитная организация Public Integrity Project подала федеральный иск с требованием отменить проведение Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) на территории Белого дома.
  • Активисты считают мероприятие «глубоко коррумпированным» и указывают, что UFC Freedom 250 проводится ради финансовой выгоды организаторов и рекламодателей.
  • Строительство спортивной арены и массивной арки на Южной лужайке не получило одобрения Конгресса и не прошло обязательную экспертизу.
ВАШИНГТОН, 8 июн – РИА Новости. Правозащитная организация Public Integrity Project подала федеральный иск с требованием отменить Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) на территории Белого дома, сообщает телеканал CBS со ссылкой на судебные документы.
Мероприятие пройдет на 14 июня на лужайке перед Белым домом, где уже началось строительство трибун и октагона. Активисты называют мероприятие "глубоко коррумпированным".
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"Мероприятие не является "празднованием 250-й годовщины независимости Америки"… Скорее, UFC Freedom 250 проводится ради финансовой выгоды UFC, Paramount и их рекламодателей", – говорится в иске.
В иске также указано, что проведение коммерческого турнира на территории национальных парков нарушает федеральное законодательство. Кроме того, строительство спортивной арены и массивной арки на Южной лужайке не получило одобрения Конгресса и не прошло обязательную экспертизу.
Турнир будет приурочен к 250-летию Соединенных Штатов, которое будут праздновать 4 июля. На прилегающих улицах для зрителей установят экраны. Президент США Дональд Трамп выражал уверенность, что посмотреть на это придут десятки тысяч человек.
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